Luego de horas retenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Francesa Albanese finalmente abandonó Costa Rica este sábado y salió rumbo a México.

A la relatora de la Organización de las Naciones Unidas para los territorios palestinos el gobierno de Costa Rica le impidió su ingreso al país por representar un peligro para la seguridad nacional, según justificaron.

Francesca Albanese publicó esta fotografía tras lograr abordar el vuelo que la sacaría de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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Tras horas sin poder salir del aeropuerto, al filo de la medianoche del viernes, a la italiana se le permitió abandonar la terminal aérea para pasar la noche en un hotel y regresar este sábado para su salida del país.

Lo anterior tras una sentencia de la Sala Constitucional luego de resolver un recurso de Hábeas Corpus.

Esto dijo Francesa Albanese

Al salir del país, Francesca se despidió de Costa Rica con un mensaje en Instagram.

“Gracias al pueblo de Costa Rica, a la Universidad, a la Sala Constitucional, a Víctor Madrigal-Borloz, a la Embajada de Italia en Costa Rica y a todas las personas que me han ayudado y me han expresado su solidaridad desde todos los rincones del mundo durante estos días difíciles. ¡Hasta pronto! La denuncia del genocidio continúa”, afirmó.

Así rindió su clase magistral Francesca P. Albanese para recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Costa Rica. (Facebook/Víctor Madrigal-Borloz)

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El mensaje lo acompañó con una foto de cuando ya había abordado el vuelo de Aeroméxico que la llevaría al país azteca.