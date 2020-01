"Otro día me puse de rodillas aquí en la casa y le dije a Dios: ‘Si usted me da ese carro, yo le daré comida y ropa a los niños pobres’ y el 29 de diciembre estaba acostado en mi cuarto cuando me llamaron a las 3 p.m. de Avenida 10 y se oía un bullón y los gritos. Fue cuando me dijeron que me había pegado el carro”, comentó López.