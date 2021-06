Sin embargo, también existen innumerables publicaciones que lo defienden, según apuntó Catholic.net , como Los judíos, Pío XII y La leyenda negra, de Antonio Gaspari, Pio XII y la II Guerra Mundial, de Pierre Blet S.J., Yours is a Precious Witness (Testigo precioso) y Pope Pius XII architect for peace (Papa pío XII arquitecto de la paz), de Margherita Marchione y la obra Hitler, the war and the Pope (Hitler, la guerra y el papa), de Ronald J. Rychlak.