¿Fue un error de Costa Rica el mandar a dos diputadas a las elecciones presidenciales de Rusia?

La embajadora de Ucrania, concurrente ante Costa Rica, Oksana Dramaretska, asegura estar decepcionada y dolida con Costa Rica por haber enviado a las diputadas Katherine Moreira y Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional, a observar las elecciones presidenciales de Rusia.

La diplomática envió una carta en signo de protesta al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, en la que describe la indignación que siente.

La embajadora de Ucrania, Oksana Dramaretska, se quejó porque dos diputadas viajaron a Rusia. Foto: Facebook Embajada de Ucrania en México.

“De fuentes públicas consta que miembros de la Asamblea Legislativa de Costa Rica se han presentado como observadores electorales en la Federación Rusa, participación que, según parece, ha sido autorizada por la Junta Ejecutiva de la Asamblea, corriendo la Parte Costarricense con los gastos de este estéril viaje.

“Se trata de un hecho que nos decepciona profundamente por la parte que corresponde a la necesaria condena las flagrantes violaciones rusas de las normas y principios del derecho internacional, siendo por otra parte indignante que Costa Rica haya dotado de esta forma de legitimidad a unas mal llamadas elecciones que el país agresor ha celebrado ilegalmente inclusive en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania”, detalla la carta.

La embajadora dijo que las diputados que viajaron, podrían haber incurrido en una violación de la legislación ucraniana vigente.

“Personalmente quiero asegurar que la parte ucraniana valora gratamente la hasta ahora postura mantenida por Costa Rica en apoyo a Ucrania, así como que reafirmamos el compromiso de estrechar nuestra cooperación en todos los ámbitos de este interés mutuo”, expresó la embajadora que vive en México.

Katherine Moreira y Rosaura Méndez fueron las dos diputadas que viajaron a Rusia para observar las elecciones. Foto: Archivo.

PLN se sacude

La Teja pidió una reacción al respecto a la fracción de Liberación Nacional y esta se defendió diciendo que el enviar a las legisladores no significa que apoyen las conductas violentas de Rusia hacia Ucrania.

“Ambas legisladoras atendieron a esta invitación en su condición de diputadas, Rosaura Méndez como coordinadora del grupo de amistad parlamentaria con Rusia y Katherine Moreira como miembro también de este espacio, como observadoras de este proceso electoral y no como un respaldo al mismo.

“La Asamblea Legislativa de Costa Rica, cuenta con un grupo de amistad Parlamentaria con Rusia, totalmente activo y con responsabilidades a cumplir. El permiso les fue autorizado bajo el requerimiento estricto de entregar un informe que será conocido y analizado por el Directorio Legislativo y esta Fracción, una vez entregado”, informó el PLN.

El politólogo Gustavo Araya, dice que entiende la molestia de la embajadora, pero piensa que si analiza la situación hasta ella podría sacar provecho del viaje de las legisladoras.

Vladimir Putin se declaró ganador de las elecciones con un 82% de los votos. Foto: AFP. (NATALIA KOLESNIKOVA/AFP)

“Es importante tomar en consideración tres momentos fundamentales, el primero es que Costa Rica es un país importante en el concierto de las naciones y no porque sean países que están con una deriva no democrática nos veríamos imposibilitados a viajar como personas que pudiesen dar fe de la situación que está ocurriendo en esos países, especialmente con el tema electoral. Creo que Costa Rica tiene una voz importante y eso es de reconocer.

“El segundo elemento es que precisamente hay un viaje que se da con ocasión de una justificación básicamente electoral de observación y en ese sentido creo que, de alguna manera, permite una visión privilegiada para que se rinda un informe muy completo de parte de las diputadas sobre cuál fue la observación realizada en Rusia y hacer algo con eso, que no sea una observación pasiva, sino una observación activa para dar fe en la Asamblea Legislativa de qué fue lo observado”.

Araya dijo que este no es el primer viaje de diputados que se ha cuestionado y que probablemente tampoco será el último.

“En tercer lugar, quitando el elemento político, hay varios viajes que se han hecho de diputaciones a China, y a otros países que no necesariamente son democracias o no democracias plenas como las conocemos y que eventualmente podrían ser cuestionables.

Las elecciones en Rusia terminaron el domingo pasado. Foto: AFP.

“La posición de la embajada de Ucrania podría ser de recibo relativamente, pero bueno, que una embajada nos diga qué podemos o no hacer, cuando se es un país democrático, cuando no se le está dando el apoyo abierto a otra nación, sino que más bien lo que se está haciendo es una observación, me parece que sería de recibo más bien de parte de Ucrania, un acercamiento a estas diputaciones y preguntarles cuáles son los aprendizajes de la situación, lejos de recriminar”, agregó Araya.

El politólogo dijo que Ucrania tiene todo el sentido del mundo en no estar de acuerdo con el viaje de las diputadas, pero eso no significa que esté mal, sobre todo por el contexto en el que se dio la visita.

Este miércoles la Asamblea Legislativa le respondió la carta a la embajadora ucraniana y le aclaró que los gastos del viaje de las diputadas no fueron cubiertos por el Congreso.

“Con respecto al viaje realizado por dos legisladoras de este parlamento, le informo que el Directorio Legislativo que presido, únicamente aprobó un permiso de tipo administrativo para que las diputadas pudieran ausentarse de las sesiones de los órganos de la Asamblea”, expresó Rodrigo Arias.

“Como diputado quiero reiterarle todo mi apoyo y solidaridad en la gesta que libra el pueblo ucraniano para recuperar todo su territorio. He manifestado públicamente en numerosas ocasiones mi posición en contra de la invasión que sufre Ucrania”, agregó.