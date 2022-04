Fuente del monumento del bicentenario en Cartago solo duró 6 meses

La fuente de agua que rodaba al monumento del bicentenario de la Independencia, que se llama “Costa Rica Victoriosa” y que se ubica en la plaza Mayor de Cartago, duró apenas seis meses.

En su lugar ahora hay un jardín que incluso exhibe una figura floreada de la patrona del país, la Negrita de Los Ángeles.

Con bombos y platillos, el pasado 29 de octubre, el entonces alcalde cartaginés, Mario Redondo, develó el monumento que era adornado por una fuente, también llamada espejo de agua. Todo en medio de una tremenda alegría, banderas tricolores, nuestro Himno Nacional y cientos de personas reunidas en el lugar que jamás había tenido un homenaje así a pesar de ser el punto exacto donde se firmó el Acta de Independencia en 1821.

No se puede negar que el monumento quedó bien corrongo con las flores. Cortesía. (Cortesía)

Casi seis meses después, el pasado 20 de abril, trabajadores de la muni brumosa, con palas y carretillos, le echaron puños de tierra a lugar donde corría el agua y terminaron sembrando flores de varios colores, haciendo con algunas de ellas la figura de la Virgen de Los Ángeles.

“El espejo de agua (la fuente) alrededor del monumento fue un proyecto antojadizo de Mario Redondo, el cual se puso ahí sin ningún estudio técnico ni un anteproyecto que lo respaldara. Tenía bastantes fallas en el muro, por ejemplo, se le filtraba el agua.

“Para llenar ese espejo de agua se necesitaba un cisterna completo cada tres días, además una hidrovaciadora, también cada tres días, para sacar esa agua que como no tenía forma de estar en movimiento o autolimpiarse, se llenaba de mucha basura y se convertía en agua estancada. Los niños y hasta adultos terminaban metiéndose en esa agua que no era potable por las basuras”, nos explicó la actual alcaldesa, Silvia Alvarado.

[ Llenazo en Cartago para conocer el Monumento Costa Rica victoriosa ]

El tremendo cambio de agua por tierra y flores alrededor de “Costa Rica Victoriosa” se justifica, según la jerarca, porque en la Municipalidad de Cartago deben cuidar cada colón que les entra y el mantenimiento del espejo de agua era de varios millones de colones al mes.

Los trabajadores municipales brumosos se encargaron de llevar y sembrar las flores. Cortesía. (Cortesía)

Doña Silvia añadió que don Mario Redondo la puso, pero jamás le asignó presupuesto al mantenimiento, no dijo cuál departamento se iba a encargar de cuidarla y por eso a la hora de las verdades, cuando se ocupaba chanearla, todos en la muni se quitaron el tiro.

“Solicitamos a los ingenieros municipales un estudio técnico y ahí fue donde aparecieron todas las fallas y dentro de las recomendaciones estaban dos: hacer un espejo de agua o fuente como Dios manda, con buenos estudios técnicos para evitar fallas, eso nos habría costado 165 millones de colones, o bien, poner un jardín de flores y eso nos costó 300 mil colones, por eso nos fuimos por el jardín”, aclaró la alcaldesa

Además, quiso desmentir los cuentos de que la quitaron porque quieren borrar todo lo que huela a Mario Redondo.

“Después de consultarse las opciones con el Consejo Municipal, confirmar que la fuente no tenía respaldo técnico alguno y que el presupuesto de mantenerla era altísimo, se tomó la decisión que más cuida el dinero de los cartagineses. No tomamos una decisión inventada, todo tiene su fundamento”, aclaró doña Silvia.

En donde estaba el espejo de agua ahora hay tamaño poco de tierra. Cortesía. (Cortesía)

El monumento “Costa Rica Victoriosa” es una mujer de acero que tiene alas y representa la vida, la paz y la libertad de Tiquicia. La escultura, hecha por el artista tico Ángel Lara Vargas, parece que va a salir volando y representa la grandeza de nuestra democracia. También rinde tributo a nuestros abuelos artistas y al futuro artístico nacional.

En fotos

Buscamos al creador del monumento y nos dijo que no sabía nada del tema del jardín alrededor de su obra, por eso le tuvimos que enviar las fotos. Ya cuando las vio comentó: “Mientras no afecten la obra no hay problema. El trabajo fue en acero y no importaba que le pegara el agua porque no se iba a oxidar y ahora que hay un jardín, tampoco lo afectará”.

[ Monumento de Independencia rinde homenaje al bicentenario en Cartago ]

Le consultamos también a la Mucap, porque esa institución pagó los 150 millones que costó el monumento para después donarlo a la alcaldía. Doña Priscilla Solano, directora de Mercadeo Estratégico, respondió: “Según lo establece la escritura de la donación, los derechos patrimoniales y el mantenimiento de la obra le corresponden, exclusivamente, a la municipalidad de Cartago.

“La estructura se entregó según lo acordado y, por ende, cualquier consulta sobre el mantenimiento o estado actual del monumento es responsabilidad del municipio”.

El 29 de octubre pasado se inauguró en una gran fiesta patria el monumento y de una vez comenzó a funcionar la fuente. Cortesía. (Rafael Pacheco Granados)

Como recibió la aprobación técnica del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (Cicopac) del Ministerio de Cultura y Juventud, así como del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, también le preguntamos a esas dos instituciones, pero a la hora del cierre de esta nota no habían respondido si lo que ellos aprobaron incluía estudios técnicos de la fuente o solo del monumento.

Don Mario Redondo nos dijo que para respondernos primero debía consultar con su abogado porque no sabía si podía hablar de temas de su gestión como alcalde, ya que hay una causa penal abierta en su contra. A la hora del cierre de la nota tampoco nos había contestado.