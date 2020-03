“Me levanto a las 4 a.m. para hacer almuerzo, lavar trastos que se acumulan, pero no me da chance de lavar ropa ni limpiar, solo de recoger un poco porque el chorrillo es mínimo. Si acaso unas botellas y un balde. Ni qué decir del baño, hoy me bañé porque pasó un cisterna y recogí algo extra, pero normalmente se bañan mis hijas y ya se va el agua”,aseguró Valverde.