Ganadora de promo de La Teja con Münkel rifó premio entre su esposo y sus hijas

Ganadora del código Teja ayudará a su esposa (Cortesía)

La ganadora de este jueves de la promoción del código Teja ayudará a su esposo a que se haga un examen de la vista.

Se trata de Maritza Cecilia Barquero Cervantes, quien este jueves ganó una tarjera de regalo con 200 dólares (poco más de 101 mil colones) canjeable en Ópticas Münkel, premio que, tras votación familiar, le dará a su esposo.

“Hace nueve años había ganado; me acuerdo de que con eso había enchapado el baño, el servicio y todo, y esta es la segunda vez que gano. Yo tengo tres hijas, las tres usan lentes, pero a mi esposo le ha estado como fallando la vista, entonces tuvimos que hacer una rifilla y mi esposo fue el favorecido. Gracias a Dios, porque hace días viene con molestias y hemos estado hablando de eso”, explicó.

La vecina de San Antonio de Coronado explicó que La Teja es parte de su vida, que para ella un desayuno sin este periódico, no es lo mismo.

“Tengo años de comprarlo, siempre me gusta ir a comprar el pan y el periódico, me siento a desayunar con La Teja ahí. Cuando no la compro me hace mucha falta, ya es una costumbre. A mí me gusta, me gusta leerlo desde el principio al final, por eso no me gusta empezar a leerlo en carreras, tengo que estar tranquila”.

Ella concluyó asegurando que aunque acaba de salir favorecida, seguirá fiel en activar los códigos, porque espera que la suerte la vuelva a sorprender y pueda ayudar a una de sus hijas.