¿Ganó con su número? Estos son los resultados de los Chances de este viernes 10 de octubre

La JPS anunció los números ganadores de los Chances de este viernes 10 de octubre. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El sorteo de los Chances mantuvo en vilo a los jugadores este viernes 10 de octubre para ver si resultaban millonarios con el número que compraron.

LEA MÁS: Banco de Costa Rica ofrece casas y terrenos con hasta un 50% de descuento

La Junta de Protección Social (JPS) anunció los números ganadores, los cuales salieron en las bolitas de las tómbolas.

Estos son los números que salieron favorecidos este viernes:

Premio mayor: 86 con la serie 686.

86 con la serie 686. Segundo premio: 83 con la serie 645.

83 con la serie 645. Tercer premio: 91 con la serie 307.

El premio mayor del sorteo de Chances estaba en 240 millones de colones, es decir, 120 millones de colones en 2 emisiones. (JPS/JPS)

El premio mayor estaba en ¢240 millones, es decir, ¢120 millones en 2 emisiones, mientras que el segundo tenía un valor de ¢37 millones por emisión.

Por otra parte, el tercer premio estaba en ¢9 millones por emisión.

LEA MÁS: Costa Rica tiene enormes problemas de salud mental, casos aumentaron casi un 50% en últimos 5 años

Si usted compró un pedacito con uno de los números que salieron de las bolitas, aproveche y reclame el premio en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le entreguen el dinero.

En caso de que no haya resultado millonario, no se preocupe, pues todavía hay oportunidad. Este domingo 12 de octubre hay Lotería nacional, cuyo premio mayor está en ¢350 millones, es decir, ¢175 millones por emisión.

LEA MÁS: ¿Va a comprar este fin de semana en la feria? Estos productos subieron de precio

Esto pasó con el Acumulado

En el caso del Acumulado, el premio estaba en 520 millones, pero la bolita que salió favorecida fue de 2 millones de colones para la combinación del número 57 con la serie 603.

Para el domingo, ese sorteo del Acumulado llega a los 545 millones de colones.