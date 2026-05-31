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Ganó concurso de foto en Argentina con impresionante imagen del corazón de un girasol

Henry Quesada, vecino de Ciudad Quesada, triunfó en certamen de la Universidad Nacional de Mar del Plata entre más de 550 fotos de 19 países

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Por Eduardo Vega

El fotógrafo sancarleño Henry Quesada Agüero, vecino de Ciudad Quesada, puso el nombre de Costa Rica muy en alto luego de ganar el primer lugar en un concurso internacional de fotografía organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina.

Quesada, de 52 años y aficionado a la fotografía desde hace una década, triunfó en la categoría “Las plantas bajo aumento”, gracias a una impresionante macrofotografía extrema del centro de un girasol tomada en el campo de girasoles de Pital de San Carlos.

El sancarleño Henry Quesada Agüero, vecino de Ciudad Quesada, puso el nombre de Costa Rica muy en alto luego de ganar el primer lugar en un concurso internacional de fotografía organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Al realizar una macrofotografía del corazón de un girasol
Henry Quesada ganó un concurso internacional de fotografía organizado en Argentina con esta macrofoto. (Henry Quesada Aguero/Cortesía)

La imagen, titulada “Corazón de girasol”, destacó entre más de 550 fotografías enviadas desde 19 países de América y Europa dentro del proyecto “Fascinación por las Plantas”, impulsado por la universidad argentina para celebrar el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, el pasado 18 de mayo.

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En el momento perfecto

Henry contó a La Teja que la fotografía nació de un instante de inspiración mientras visitaba el campo de girasoles en Pital hace unos tres meses.

El sancarleño Henry Quesada Agüero, vecino de Ciudad Quesada, puso el nombre de Costa Rica muy en alto luego de ganar el primer lugar en un concurso internacional de fotografía organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Al realizar una macrofotografía del corazón de un girasol
El sancarleño participa activamente en concursos de fotografía desde hace varios años. (Henry Quesada Aguero/Cortesía)

“Yo andaba especialmente tomando fotografías de girasoles y, en un momento, se me ocurrió hacer una macrofoto. Siempre saco fotos macro porque uno nunca sabe cuándo aparece un concurso.

“Cuando vi la convocatoria de Argentina, donde estaban pidiendo fotografía macro vegetal, dije: ‘Voy a mandarla’. Nunca imaginé que iba a terminar ganando entre tanta gente de tantos países”, dice emocionado.

El sancarleño Henry Quesada Agüero, vecino de Ciudad Quesada, puso el nombre de Costa Rica muy en alto luego de ganar el primer lugar en un concurso internacional de fotografía organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Al realizar una macrofotografía del corazón de un girasol
Esta es otra fotografía tomada por don Henry con la técnica llamada macrofotografía. (Henry Quesada Aguero/Cortesía)

El fotógrafo explicó que una de las partes más difíciles es escoger la imagen correcta entre muchas opciones similares.

“Uno puede tener 15 fotos parecidas y debe afinar muchísimo la selección. Esa parte es complicada porque pequeños detalles hacen la diferencia.

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La imagen “Corazón de girasol” fue tomada en un campo de girasoles en Pital. (Henry Quesada/Cortesía)

“Cuando me avisaron que estaba entre los 10 finalistas, ya yo estaba feliz. Entre tanta gente, eso ya era grandísimo para mí. Pero al día siguiente vi la publicación oficial y decía que había ganado el primer lugar. No lo podía creer”, recuerda.

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Una abeja es capturada por el lente del sancarleño. (Henry Quesada Aguero/Cortesía)

Corazón de girasol

Lo que más llamó la atención del jurado fue el detalle único de la imagen, pues en el centro del girasol aparecen pequeñas figuras similares a corazones que no se ven a simple vista.

“Lo novedoso de esa fotografía es que tiene como unos corazones escondidos. Mucha gente ni siquiera sabe qué está viendo cuando la observa por primera vez.

El sancarleño Henry Quesada Agüero, vecino de Ciudad Quesada, puso el nombre de Costa Rica muy en alto luego de ganar el primer lugar en un concurso internacional de fotografía organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Al realizar una macrofotografía del corazón de un girasol
Más de 550 fotografías de 19 países participaron en el concurso internacional. Este es el título que le dieron al tico. (Henry Quesada Aguero/Cortesía)

“Eso es justamente lo bonito de la macrofotografía, que revela un mundo que normalmente el ojo humano no logra apreciar”, comentó.

Don Henry explicó que incluso la foto fue tomada “a mano alzada”, sin trípode ni equipo especializado para estabilizar la cámara, y eso fue un reto más grande.

El sancarleño Henry Quesada Agüero, vecino de Ciudad Quesada, puso el nombre de Costa Rica muy en alto luego de ganar el primer lugar en un concurso internacional de fotografía organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Al realizar una macrofotografía del corazón de un girasol
Le encanta hacerle fotos a la naturaleza, con especial atención a las aves. (Henry Quesada Aguero/Cortesía)

“Para esas fotos normalmente se ocupa un equipo especial para que no tiemble nada la mano, pero yo la hice así, natural. Claro, con más equipo tal vez habría quedado todavía mejor, pero así fue como salió y terminó ganando”, dice entre risas. La foto fue capturada con una cámara Canon 90-D y un lente macro de 100 milímetros.

Fotografía como terapia

Quesada aseguró que la fotografía se convirtió en una pasión y también en una herramienta emocional en su vida. Incluso escribió un libro llamado “Fotografía y terapia”, en el que habla sobre el impacto positivo de la naturaleza y las imágenes en las personas.

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Gran foto de hongos en una rama con la técnica de macrofotografía. (Henry Quesada Aguero/Cortesía)

“He hecho senderismo por muchísimos años y ahí fue donde nació esta conexión con la naturaleza. La fotografía tiene algo terapéutico. Detenerse a observar detalles tan pequeños le cambia a uno la manera de ver el mundo”, asegura.

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Nos cuenta don Henry que también le gusta tomarle fotos a los hongos. (Henry Quesada Aguero/Cortesía)

La fotografía ganadora ya fue publicada en las redes oficiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Henry espera recibir próximamente el certificado oficial del concurso.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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