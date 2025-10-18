¿Ganó con los Chances de la JPS? Consulte aquí los resultados del Sorteo Extraordinario de Números Bajos

Este viernes 17 de octubre se jugó el Sorteo Extraordinario de Números Bajos de la JPS. (Captura de pantalla)

Este viernes 17 de octubre se jugó el Sorteo Extraordinario de Números Bajos de la Junta de Protección Social (JPS), el cual mantuvo a los jugadores con la incertidumbre de enterarse si resultaron ganadores.

Estos son los números que salieron:

Premio mayor: 13, serie 795.

Segundo premio: 41, serie 843.

Tercer premio: 19, serie 698.

Recuerde que el premio mayor estaba en 125 millones de colones por emisión, es decir, 500 millones de colones en total, así que, si usted ganó el número mencionado anteriormente, reclame el premio.

Este viernes 17 de octubre se jugó el Sorteo Extraordinario de Números Bajos, cuyo premio mayor estaba en 500 millones en 4 emisiones, es decir, 125 millones por emisión. (JPS/JPS)

El reclamo se puede hacer en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le den el dinero correspondiente.

Por otro lado, el segundo premio estaba en 22 millones de colones y el tercero en 10 millones de colones.

En este juego se sacaron números del 01 al 50, dándoles a los jugadores más posibilidades de ganar.

Este domingo 19 de octubre se jugará la Lotería. El premio mayor está en 175 millones por emisión, así que aproveche a comprar su número de suerte. La fracción tiene un valor de 2.000 colones, mientras que el entero 10.000 colones.

¿Salió el Acumulado?

El sorteo del premio Acumulado estaba en 595 millones de colones; sin embargo, la bolita que salió premió con 5 millones de colones con la combinación de la serie 235, con el número 23.

Para este domingo, el sorteo del Acumulado llega a 620 millones.

