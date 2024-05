Gloria Navas habla sobre el gran golpe que le dieron sus compañeros de fracción

Gloria Navas cuenta como se siente después de que sus compañeros de Nueva República le dieron la espalda. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

La diputada Gloria Navas ha estado en las últimas semanas en el ojo del huracán debido a una visita que hizo a un privado de libertad a la cárcel La Reforma.

Ella ingresó al centro penitenciario identificándose con su carnet de diputada, algo que fue cuestionado por mucha gente, incluyendo el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Cuando se dio a conocer la visita de Navas a la prisión, Fabricio Alvarado y sus demás compañeros de Nueva República le dieron su apoyo, pero días después cambiaron de parecer y le pidieron la renuncia a la curul, pero ella decidió separarse de la fracción y seguir como diputada independiente.

Doña Gloria habló con La Teja y nos contó cómo se siente luego del golpe que recibió y nos confesó si siente o no resentimiento contra sus excompañeros.

Fabricio Alvarado le pidió a Navas que renunciara a la curul, pero ella no quiso. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Cómo se ha sentido en estos primeros días como diputada independiente?

La decisión que tomé fue importante, me siento bien, siento que voy a tener más libertad para atender las necesidades de la población. Antes de llegar a la Asamblea Legislativa yo había formado un grupo ciudadano que quiero revivir e invitar a más gente, porque parte de la finalidad del grupo era enseñarle a la gente cuáles son los derechos fundamentales.

Me siento con mucha libertad ahora, con mayor capacidad de decisión en cuanto a los proyectos que se vayan a tramitar, me va a permitir revisarlos mejor sin someterme a ese tipo de crítica, siento que esto me va a dar más fuerza.

— ¿Siente que cuando estaba en Nueva República tenía limitaciones?

Sí, claro, por ejemplo el tema que ha salido en las noticias sobre los antivacunas y que ordenaron quitar de Youtube un foro en el que estuvo liderando un diputado de Nueva República, David Segura. Yo me acuerdo que en algún momento a mí me hicieron una consulta sobre eso, estábamos en pandemia todavía y mi consejo era que tuviéramos mucho cuidado con ,eso porque está relacionado con la salud y debíamos ver las regulaciones internacionales.

— ¿Le dolió la forma en la que tuvo que salir de Nueva República?

Por supuesto que sí, la forma en que me trataron, y lo digo con todo respeto... sentí que no me respetaron el mínimo debido proceso, de una vez me acusaron, me condenaron y convocaron a la prensa sin darme chance de nada, me dijeron: ‘o se va o rectifica’, y ¿cómo voy a rectificar puntos que traicionan el régimen de derecho costarricense?, sí, puede haber una persona que haya sido condenada por un delito, pero eso no quiere decir que haya que mandarla al paredón.

El día que renuncié me convocaron a una reunión, cuando llegué estaban los diputados de Nueva República con los asesores, yo saludé y don Fabricio me dijo que tenía que decirme algunas cosas y: “usted tiene que renunciar a la curul”, por dicha que no padezco del corazón.

— ¿En algún momento pensó en renunciar a la curul?

No, porque yo fui elegida en un proceso democrático, ahora yo tengo que cumplir con la responsabilidad, rendir cuentas igual de lo que estoy haciendo, trabajar con mi equipo.

La legisladora dice que no piensa renunciar porque aún tiene mucho por hacer en la Asamblea Legislativa. Foto John Durán. (JOHN DURAN)

— ¿Se arrepiente de haber hecho esa polémica visita a la cárcel?

No, eso no es nada ilegal.

— ¿Le gustaría integrar la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aunque ya no sea como presidenta?

Uno de los problemas que tengo como diputada independiente es el de integrar las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, evidentemente el Poder Ejecutivo no quiere que yo esté ahí por razones obvias, la que hace el control de legalidad principalmente soy yo, la que hace control para enfrentar el Poder Ejecutivo soy yo, no tengo temor.

El espacio que yo tenía en esa comisión ya no lo voy a tener, no sé si la Presidencia de la Asamblea de alguna manera puede ubicarme ahí. Estoy tranquila esperando dónde me puedo ubicar, pero eso no quiere decir que no pueda presentar proyecto de ley sobre seguridad y yo puedo estar en las comisiones simplemente por mi condición de diputada, no puedo votar, pero sí puedo participar.

— ¿Con el cambio en su diputación cambiaron sus prioridades para los próximos dos años?

Sí, tengo muy claros los temas, número uno seguridad que incluye la prevención, también quiero tocar el tema del adulto mayor y las personas con discapacidad. El adulto mayor porque diay, estoy experimentando yo esa situación, claro, tengo una profesión, tengo hijos, nietos, una familia que me apoya que es muy diferente a quienes no tienen a nadie. Por otro lado quiero ayudar a las personas con discapacidad, hay muchas hasta en las calles; también quiero meterme en el tema de vigilancia de la educación.

— ¿Le guarda rencor a sus excompañeros de Nueva República?

No, no me agradó como actuaron, no me gustó, no aplaudí, pero los años le enseñan a uno mucho y eso es parte de la madurez.