Diputada Gloria Navas dice algo gravísimo del presidente Rodrigo Chaves

Gloria Navas dice que Rodrigo Chaves quiere quedarse en el poder. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La diputada Gloria Navas dijo algo muy grave sobre el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Ella dice que el comportamiento que ha tenido el mandatario, en sus dos años de gobierno, la hacen creer que quiere quedarse en el poder.

“El presidente tiene un estilo, y la misma doña Pilar (Cisneros) lo dice, es plantado, pero es más que eso, considero que él tiene propósitos de quedarse en el poder, tiene su estilo populista y engaña, es evidente porque después de que se echó ante el congreso el ‘discurso’ que se supone es una rendición de cuentas para el país, salió a hacer un escándalo... Parecía un discurso tipo hitleriano para llamar a la población, es muy peligroso, eso es manipulación a las masas.

La diputada dice que todo lo que hace Rodrigo Chaves es muy calculado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Hay que observarlo, parte de las tácticas es decir: ‘No cumplí con las promesas que hice en campaña porque la Asamblea Legislativa no me lo permitió, no cumplí con esto porque el Poder Judicial no me lo permitió', entonces vea hacia dónde va la pelea, hacia dónde va el ataque”, aseguró.

Navas recordó los contantes ataques de Chaves hacia la Controlaría, la Sala Constitucional, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, y dice que eso, sumado a las conferencias de prensa de los miércoles, son todo un montaje con un interés oculto.

“Todo eso es teatral, pero con una dirección muy determinada, él sabe lo que está haciendo. Todo este estilo es calculado, no podemos aplaudirlo y tenemos la obligación de educar a la población”, comentó Navas.

Gloria Navas dice que Rodrigo Chaves quiere ser un dictador

“Eso del referéndum es complicado, no es fácil, no lo son todos los temas, hay intervención de la Sala Constitucional, de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, de los diputados, de la población, hay que tener mucho cuidado. Cuando fue el referéndum del Tratado de Libre Comercio fue diferente, hubo opiniones de expertos previo, pero ahora al presidente no le va a alcanzar el tiempo, me imagino que los asesores deben estar quebrándose el cerebro para poder acomodar todo”, añadió la legisladora.