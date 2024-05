Pilar Cisneros revela cuál es el plan de Rodrigo Chaves para lograr el referéndum

La diputada Pilar Cisneros dio los detalles sobre cómo piensan lograr llevar a cabo el referéndum que está promoviendo el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La legisladora reconoce que están corriendo contra el tiempo para tramitar la consulta popular, por eso dice que tienen las pilas puesta en eso.

Pilar Cisneros reveló el plan que tienen para llevar a cabo el referéndum. Foto: Asamblea Legislativa.

“El referéndum se hará lo antes posible, estamos trabajando muy duro para tenerlo listo ojalá la próxima semana”, aseguró.

Cisneros dice que están planeando solicitarlo por dos vías, primero presentar el decreto presidencial en la Asamblea Legislativa solicitando el referéndum ante los diputados y trata de reunir los 29 votos que necesitarían, y también empezar con la iniciativa de las firmas para abarcar dos frente de una vez, así si uno no pega tal vez el otro sí.

El Tribunal Supremo de Elecciones detalló que el proceso de recolección de firmas podría tardar hasta diez meses, pero Cisneros está muy positiva al respecto.

“Jamás nos vamos demorar diez meses en conseguir esas firmas, yo creo que en un mes perfectamente las podríamos tener.

“Sí creo que podemos llevar a cabo el referéndum pese a las limitaciones de tiempo, estamos contando con que el Congreso y el Tribunal Supremo de Elecciones hagan su trabajo como tiene que ser, que no se demoren cinco años como se están tardando con el referéndum que permitiría al ICE hacer obra pública”, dijo la legisladora.

Rodrigo Chaves anunció su apoyo a la consulta ciudadana el 2 de mayo. Foto: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cortina de humo?

La diputada oficialista defendió a capa y espada a Chaves y aseguró que es mentira que la idea de la consulta popular sea una cortina de humo para distraer a la gente de cosas importantes que están pasando en el país y siguen sin solución, entre ellos la ola de inseguridad, los problemas en la educación, la infraestructura vial, la pobreza, la escasez de agua y energía eléctrica, entre otros.

“Es absolutamente falso que esta sea una estrategia del presidente Chaves para crear una cortina de humo, nosotros queremos sacar este país adelante con proyectos diferentes, Ciudad Gobierno le ahorraría al país ni más ni menos que 30 millones de dólares. Vamos con todo por el referéndum, queremos darle voz, voto y poder al soberano.

“Entre otras cosas estamos pensando en proponer una reforma a la ley de referéndum para hacerlo como se hace en otros países, de manera limpia, transparente, fácil y ordenada y no con una maraña de trámites que lo hacen prácticamente inviable”, aseguró Cisneros.

La diputada independiente, Gloria Navas, es una de las personas que cree que el referéndum que quiere Rodrigo Chaves está como se dice popularmente: en la cola de un venado.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el encargado de organizar el referéndum. Foto: Archivo.

“Eso del referéndum es complicado, no es para todos los temas, hay intervención de la Sala Constitucional, de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, de los diputados, de la población, hay que tener mucho cuidado. Cuando fue el referéndum del Tratado de Libre Comercio fue diferente, hubo opiniones de expertos previo, pero ahora al presidente no le va a alcanzar el tiempo, me imagino que los asesores deben estar quebrándose el cerebro para poder acomodar todo.

“En la rendición de cuentas utilizó la pobreza para hacer un discurso y después con el referéndum nos amenazó y nos dijo a los diputados que si no le aprobamos esas leyes va a referéndum, eso un engaño muy peligroso”, dijo Navas.

Quiere ser dictador

Navas expresó que con todo lo que ha demostrado el mandatario Chaves en estos dos años de gobierno, pareciera que quiere convertirse en un dictador.

“El presidente tiene un estilo, y la misma doña Pilar lo dice, es plantado, pero es más que eso, considero que él tiene propósito de quedarse en el poder, tiene su estilo populista y engaña, es evidente porque después de que se echó el ‘discurso’ en el Congreso, que supone era una rendición de cuentas para el país, salió a hacer un escándalo con gente que ha pagado para transportes, según se ha informado, y parecía un discurso tipo hitleriano para llamar a la población, pero eso es muy peligroso, eso es manipulación a las masas.

Gloria Navas dice que Rodrigo Chaves quiere ser un dictador

“Hay que observarlo, parte de las tácticas de él son decir: ‘no cumplí con las promesas que hice en campaña porque la Asamblea Legislativa no me lo permitió, no cumplí con esto porque el Poder Judicial no me lo permitió’, entonces vea hacia donde va la pelea, hacia dónde va el ataque”, aseguró la diputada.

Navas recordó los constantes ataques de Chaves hacia la Controlaría, la Sala Constitucional, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, y dice que eso, sumado a las conferencias de prensa de los miércoles, son todo un montaje con un interés oculto.