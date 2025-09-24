Guanacaste Aeropuerto reanuda operaciones tras restablecimiento de sistema eléctrico

Guanacaste Aeropuerto anunció que sus operaciones se reanudaron después de que se restableciera el sistema eléctrico.

Pocos minutos después de que AERIS anunciara el restablecimiento del sistema eléctrico en el Aeropuerto Juan Santamaría, Guanacaste Aeropuerto también informó que sus operaciones se reanudaron.

“La autoridad de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informó el restablecimiento en el funcionamiento del radar desde las 10:36 a.m., por lo que Guanacaste Aeropuerto retoma las operaciones según el itinerario establecido”, indicó Lizeth Valverde, gerente de operaciones de Guanacaste Aeropuerto.

Las autoridades de la terminal aérea, ubicada en la provincia guanacasteca, señalaron que ya está abierta y funcional y no experimenta ningún colapso.

A pesar de la falla en el radar, no hubo tanta afectación en Guanacaste, pues, al ser temporada baja, tiene pocas operaciones programadas para este miércoles 24 de setiembre.

La terminal cuenta con la capacidad en caso de que se desvíen vuelos a Guanacaste, como apoyo al Aeropuerto Juan Santamaría.

Las autoridades de Guanacaste Aeropuerto señaló que tiene pocas operaciones programadas para este miércoles al ser temporada baja.

El Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (SITECNA) informó que el problema que ocurrió con el control de radar fue causado por una falla en el sistema eléctrico que alimenta a los equipos y no a un movimiento sindical.

Debido a ello, miles de pasajeros estuvieron varados desde horas de la madrugada, con la duda de que sí podían viajar hoy a sus destinos.

