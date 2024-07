Guanacasteco sirve con amor y devoción a la Negrita quien lo curó de un cáncer

Armando Briceño Sánchez es un guanacasteco de la pura cepa. Nació hace 82 años en Bolsón de Santa Cruz y actualmente vive en Filadelfia. Asegura que desde que nació aprendió del amor a la Virgen de los Ángeles, ya tiene 30 años de estar a su servicio.

La vida de amor, fe y devoción por la Negrita comenzó desde que don Armando era bien chiquillo. Le agradece a la Virgencita que estuvo presente desde su nacimiento.

El guanacasteco de 82 años sirve hace más de 30 en la parroquia de Cartagena que es santuario a la virgen de los Ángeles. (Cortesía)

“Es que yo nací en la casa con comadrona (también conocidas como parteras, señoras que no eran doctores, pero ayudaban en los pueblos a que las mujeres trajeran sus hijos al mundo).

“Tuve el gusto de conocerla años después, se llamaba Adelina Ruiz. Desde mi nacimiento la Negrita me cuidó”, asegura este guanacasteco.

LEA MÁS: ¿Recuerda a Loretta Quinta de Combate? Vea los milagros que recibió de la Virgen de los Ángeles

En setiembre de 1961, poco tiempo después de creada la diócesis de Tilarán, se creó la parroquia de Arenal (actualmente Cartagena) en Santa Cruz, en donde la patrona es Nuestra Señora de los Ángeles. Ya van 63 años de eso.

De esos 63 años de creada la parroquia de Cartagena, don Armando tiene 32 años de servir en ese lugar, de estar a las órdenes de la Virgencita para todo lo que se necesite.

“Yo solamente pregunto qué hay que hacer y lo hago. Hago de todo. Para mí lo importante es el servicio, lo que sea, donde quiera la Virgencita ocuparme, ahí estaré”, explica este mariano guanacasteco.

La gran fiesta mariana que se vive en todo el país también se disfruta en Cartagena de Santa Cruz. (Cortesía)

Por estos días, don Armando pasa superocupado porque lo que nació como una parroquia de Cartagena ahora es el Santuario Diocesano Nuestra Señora de los Ángeles.

Hay muchas celebraciones alrededor de la Patrona de Costa Rica, quien tiene su día de fiesta máxima el próximo 2 de agosto.

“A este templo peregrina para el 2 de agosto fieles de muchos lugares como Coyolito, Santa Ana, Filadelfia. Siempre tenemos gran cantidad de actividades, rifas, bingos, comidas típicas, en fin, le preparamos una tremenda fiesta a la Virgencia.

“Comencé antes de 1985 a trabajar para la Negrita como agradecimiento porque siempre que le he pedido me mantiene controlado el asma. Siempre digo que soy asmático de profesión”, comenta entre sonrisas.

LEA MÁS: Al joyero de la Virgen de los Ángeles se le salen las lágrimas cuando tiene las joyas en su casa

Esta historia de fe y devoción se las traemos como la tercera entrega de nueve historias de amor hacia la Virgen de los Ángeles, durante los días que dura la novena, por decirlo, hacemos una novena editorial.

La virgencita de los Ángeles tiene uno de sus santuarios en tierras guanacastecas. (Cortesía)

Milagro

Nos cuenta don Armando que desde hace un poquito más de dos años le sirve con mayor agradecimiento a la Virgencita porque le hizo el milagro de curarlo de cáncer.

“Ella siempre ha curado mis enfermedades. Hace dos años me detectaron un cáncer rectal y a partir de ahí comencé a padecer; sin embargo, me concentré en servirle y rezarle a mi Virgencita y por ella es que estoy vivo, ella me tiene parado.

“No puedo negar que la pasé difícil con el cáncer, pero como siempre me agarré de la mano de la Negrita todo ha salido muy bien y la recuperación se ha dado a muy buen ritmo. Estoy muy contento porque, una vez más, me queda claro que la Negrita no falla”, reconoce el guanacasteco.

Fiesta mariana

La gran fiesta que le celebra la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en Cartagena a la Negrita arrancó este 24 de julio con actos culturales y religiosos. Lo primero, fue el rosario de la Aurora a partir de las 5 de la mañana, el cual comenzó en la parroquia y después por las calles del distrito.

Por estos días hay tremendas fiestas en honor a La Negrita en Cartagena y alrededores. (Cortesía)

Además, hubo un pasacalle con la cimarrona Los Cartageneros, se entonó el himno a la Virgen de los Ángeles, en la voz de Susan Carmona Paniagua. A las cinco de la tarde inicia la novena a la Negrita.

Para el jueves 25 de julio, día de la Anexión de Guanacaste, a las 5 de la tarde hay rosario y novena. A las 6 p.m. la misa es con el padre Martín Lizano. Así seguirán las actividades religiosas toda la semana.

LEA MÁS: Cruzrojista con 35 años atendiendo la romería: “Impacta demasiado cuando nos fallece un romero”

El 1 de agosto hay misa a las 6 de la tarde y la celebrará e padre Andrés Valenciano. A partir de las 10 de la noche inicia la vigilia hasta el 2 de agosto cuando de 12 media noche a 1 de la madrugada hay serenata con el mariachi Sol de Grecia.

La devoción mariana en Guanacaste es muy grande, en Cartagena hasta se hacen pequeñas romerías al santuario. (Cortesía)

Siguen alabanzas, serenata, hora santa, diana con la banda de Tomás Guadamuz y santo Rosario de la Aurora por las calles de Cartagena. Habrá misa a las 6 a.m., procesión a las 8:30 a.m., misa a las 10 a.m. presidida por monseñor Vittorino Giraldi y se cierra el día con misa a las 6 de la tarde con el padre Humberto Rodríguez.