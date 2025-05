Hacienda cierra conocido hotel en Belén, ¿por qué?

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Tributación, mandó a cerrar de manera temporal el reconocido hotel Wyndham San José Herradura, en Belén de Heredia.

El Hotel Wyndham San José Herradura ya ha tenido que cerrar sus puertas en el pasado, por situaciones similares. Foto: Rafael Murillo. (Rafael Murillo)

Según dieron a conocer las autoridades, el cierre será por los próximos 25 días naturales, ya que la administración del hotel se mantiene morosa. Al parecer, no han pagado lo que deben durante estos primeros cinco meses del año.

Específicamente, se les impuso cinco sanciones, cada una de cinco días, por incumplir con sus obligaciones tributarias.

Es importante resaltar que esta no es la primera vez que manda a cerrar esta sede. En mayo del 2023, se mantuvieron con las puertas cerradas por 30 horas, por arrastrar una sención desde el 2019.

Este hotel es solo uno de los 54 negocios que ha sancionado Tributación en lo que llevamos de este 2025. De ese total, 12 han tenido que cerrar por estar morosos con sus obligaciones del mes de mayo.

Según explicaron las autoridades, entre los sancionados hay de todo: hoteles, bares, tiendas, restaurantes, etc. Y, en su mayoría, se les ha sancionado por no presentar sus declaraciones de impuestos a tiempo o por no entregar los comprobantes de pago.

