¡Hasta 9 horas a oscuras! Estos lugares de San José, Alajuela y Heredia se quedarán sin luz esta semana

CNFL anunció cortes en tres provincias distintas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una serie de cortes programados en el servicio eléctrico para esta primera semana de noviembre, los cuales afectarán a miles de usuarios ubicados en distintos cantones de las provincias de San José, Alajuela y Heredia.

Los vecinos del distrito de Pavas, en el cantón Central de San José, experimentarán varias interrupciones. El primer corte programado se ejecutará este martes 3 de noviembre, desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Dicha suspensión afectará el sector comprendido desde la esquina sureste del supermercado Palí hasta 500 metros hacia el sur.

Para el miércoles 4 de noviembre, las cuadrillas de la CNFL continuarán las labores en Pavas, afectando a los vecinos que residen en un radio de 200 metros desde la delegación de la Fuerza Pública: 200 metros al oeste, 200 metros al este, 50 metros al norte y 100 metros al sur.

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Ese mismo miércoles 4 de noviembre, en el distrito de La Guácima de Alajuela, se realizará una suspensión del servicio desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Esta afectará la zona que va desde el Automercado de La Guácima hasta la terminal de buses de Las Vueltas, abarcando un tramo de tres kilómetros hacia el oeste. Asimismo, en el distrito capitalino de La Uruca, se dará una afectación de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., específicamente del costado este del edificio Bosch, 200 metros al norte.

Cortes de luz de la CNFL impactarán varios cantones durante esta semana. (CNFL/Cortesía)

La agenda de mantenimientos continuará el jueves 5 de noviembre. Nuevamente, el distrito de Pavas tendrá suspensiones eléctricas de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., específicamente desde el Polígono CDC 200 metros al oeste (y desde esa misma ubicación, 100 metros más hacia el oeste), además del tramo ubicado desde el costado oeste de la Veterinaria Pavas 150 metros al norte.

Ese mismo jueves, en un horario de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., la afectación se trasladará al cantón de Desamparados. En el sector de Calle Fallas, el corte se dará desde Rótulos Armas hacia el sur, sobre calle Los Ángulos y calle El Brujo. Por su parte, en el distrito de San Juan de Dios, la interrupción abarcará desde la urbanización Itaipú hasta el puente ubicado detrás de la cárcel de mujeres Vilma Curling.

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Para el viernes 6 de noviembre, de 8:00 a. m. a 3:30 p. m., se efectuará un corte de electricidad en el cantón de Moravia; puntualmente a dos kilómetros al este de la pulpería El Tucán, en calle Platanares del distrito de San Jerónimo.

Finalmente, para el sábado 7 de noviembre, los cortes se trasladarán a la provincia herediana. Los vecinos del centro de San José de la Montaña, en el cantón de Barva, sufrirán suspensiones de 7:30 a. m. a 4:00 p. m., afectando otras áreas como el barrio Buena Vista, las inmediaciones de la iglesia de San Miguel y las cercanías de la comunidad de Paso Llano.