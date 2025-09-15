¿Hay restricción vehicular para ingresar a San José este 15 de setiembre?

Este lunes 15 de setiembre no se aplica la restricción vehicular en la capital por motivo del Día de la Independencia. (MOPT/MOPT)

Si usted va a San José este lunes 15 de setiembre, puede ir en su vehículo con cualquiera terminación de placa, pues no hay restricción vehicular por placa.

Hace unos días, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que, por motivo del Día de la Independencia, fecha especial para nuestro país, se iba a suspender la restricción.

Sin embargo, recuerde que durante la mañana hay actividades en la capital, desde desfiles hasta actos cívicos, por lo que algunas vías en Paseo Colón y Avenida Segunda fueron cerradas por la seguridad de los participantes.

Además, algunas vías cerca del Parque Nacional está cerrada, pues allí se está llevando a cabo un acto cívico, con la presencia de las autoridades del gobierno.

La suspensión de la restricción se hizo porque las autoridades destinaron parte de su personal para regular el tránsito durante los desfiles, mientras que otros iban a laborar para facilitar el regreso de los vacacionistas después de disfrutar un fin de semana largo, ya sea en la playa o en la montaña.

La restricción vehicular en San José reanudará el martes 16 de setiembre con las placas terminadas en 3 o en 4. (MOPT/MOPT)

La restricción vehicular por número de placa reanudará a partir del martes 16 de setiembre, para las placas finalizadas en 3 o en 4.

Recuerde que la restricción vehicular por número de placa se aplica en todo el anillo de Circunvalación, excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Cada día dos terminaciones de placas tienen prohibición de circular por San José. Es decir, la prohibición se inicia los lunes con las placas finalizadas en 1 o en 2 y finaliza los viernes con las terminaciones en 9 o en 0.

