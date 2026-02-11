Heineken anuncia el despido de 6 mil empleados y el motivo sorprende

Heineken, la gigante cervecería neerlandesa, anunció que recortará entre 5.000 y 6.000 empleos en todo el mundo durante los próximos dos años.

¿La razón? Necesitan ahorrar plata y “simplificar” la empresa, porque la gente está tomando menos cerveza. Así lo informó el medio de comunicación Infobae.

Heineken despedirá 6 mil empleados por malos resultados el año pasado. (Alonso Tenorio)

El anuncio cae como balde de agua fría, especialmente en Costa Rica y la región centroamericana, ya que Heineken acaba de comprar Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO). La mayor adquisición del grupo en más de una década.

¿Por qué los recortes?

A pesar de ser una marca famosísima (dueña también de Amstel y Guinness), el 2025 no fue el mejor año. El volumen de cerveza vendida cayó un 1,2%, especialmente en mercados clave como Estados Unidos, Brasil y Europa.

Parece que los consumidores, sobre todo los más jóvenes, están cambiando sus gustos o cuidando más el bolsillo, lo que obligó a la empresa a buscar un ahorro de 500 millones de euros mediante estos despidos y mejoras de productividad.

Aunque la empresa no ha dicho exactamente en qué países se darán los despidos, el plan de “intervención significativa en costes” durará dos años.

En enero pasado se concretó la venta de FIFCO a Heineken. (Cortesía FIFCO)

Un futuro con “espuma” incierta

Para el 2026, esperan que las cosas mejoren un poco, aunque admiten que el panorama sigue siendo “incierto”. Heineken prevé que las ganancias crezcan entre un 2 % y un 6 %.

Por ahora, la prioridad de la marca es acelerar el crecimiento y ser más eficientes, aunque eso signifique que miles de familias se queden sin el sustento en los próximos meses.