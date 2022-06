Hijo de diputado es presidente estudiantil y sueña con gobernar el país (video)

Lesley y su esposa, Margot, están muy orgullosos de sus dos hijos. Cortesía de Leslye Bojorges. (Cortesía de Leslye Bojorges)

Lo que se hereda no se hurta, dice un refrán conocido, y eso vale para cuando hablamos de las habilidades y el gusto por la política que heredaron los dos hijos del diputado socialcristiano Leslye Bojorges.

El viernes 17 de junio, Felipe Bojorges, de apenas 8 años, recibió la banda presidencial que lo acredita como presidente del gobierno estudiantil de la escuela Ascención Esquivel Ibarra, de Alajuela, donde cursa tercer grado.

Ah, pero Feli no es el único que sigue los pasos del papá ya que el hijo mayor del legislador, que también se llama Leslye, fue presidente estudiantil cuando estaba apenas en segundo grado (ya está en sexto).

El diputado naturalmente se siente muy orgulloso de que a sus hijos les guste eso y cuenta que, a la vez, significa una gran responsabilidad para él.

Al pequeño le encantó hacer propaganda. Cortesía de Leslye Bojorges. (Cortesía de Leslye Bojorges)

“Siempre les he dicho a mis hijos que cuando uno se mete en la política es fundamental cumplir las promesas, todas, porque de lo contrario la gente pierde la fe en uno y en la política y eso afecta la democracia y eleva el abstencionismo.

“El ver que ellos también se interesan por este camino de la política me hace esforzarme aún más para darles el mejor ejemplo”, aseguró el papá legislador.

Gran voluntad

Don Leslye contó que cuando su hijo Felipe llegó a decirle que quería lanzarse para presidente de la escuela, en un primer momento le dijo que lo mejor era esperar un par de años para que tuviera más experiencia.

Al día siguiente, cuando el diputado llegó del trabajo, su esposa le contó que Feli había llorado mucho porque sintió que su papá no lo había apoyado y, aun así, empezó a diseñar a mano un logo para su partido y hasta sacó de sus ahorros para pagar a hacer unas camisetas.

El viernes pasado Felipe dio el discurso aceptando el triunfo. Cortesía de Leslye Bojorges. (Cortesía de Leslye Bojorges)

“A mí se me partió el corazón y le dije que me disculpara por no haberlo apoyado antes, que claro que contaba conmigo y de inmediato llamé al diseñador que me ayudó en mi campaña para diputado y compramos confites, hicimos banderas y montamos una campaña para competir al más alto nivel”, recordó el diputado.

Felipe le puso a su partido FELI, que significa Frente Estudiantil Libre, y escogió como mascota al veloz Sonic para “llegar primero” a convencer a los demás de que votaran por él.

La bandera del partido tiene tres colores: blanco, que representa la paz; rojo, la fuerza y azul, los mares de Costa Rica.

“Me inspiré en mi hermano, que ya fue presidente estudiantil, y en mi papá, que es diputado. Quiero darle a la maestra de religión los utensilios que necesita para hacer los juegos y actividades, también bolas al profesor de educación física para que podamos hacer deporte y jugar”, contó el pequeño Felipe.

Felipe Bojorges convenció a su papá para que lo apoyara en la campaña Felipe Bojorges convenció a su papá para que lo apoyara en la campaña (TikTok)

Feli también quiere ayudar a arreglar los baños, poner espejos y comprar artículos de limpieza.

“Un día me asustó porque me dijo que les había dicho a los chiquitos de la escuela que si votaban por él y ganaba, iba a hacerles una fiesta y yo le dije que una fiesta es muy cara; pero, bueno, tendremos que cumplir porque la palabra de un político vale mucho”, dice don Leslye.

Gran orgullo

El día en que dieron los resultados de las elecciones, Feli llamó al papá todo contento para contarle y eso llenó al legislador de muchísima satisfacción y orgullo.

El hermano mayor de Felipe fue su jefe de campaña y también forma parte del gobierno estudiantil, por lo que la alegría contagió a toda la familia.

“Mis compañeros y maestras dicen que están muy orgullosos de mí por haber ganado y eso me hace feliz. Me gustaría, en el futuro, ser presidente de Costa Rica para ayudar a la gente”, adelantó Felipe.

El diputado le pagó a hacer camisetas a su hijo para la campaña. Foto: Cortesía de Leslye Bojorges. (Cortesía de Leslye Bojorges)

Entre las cosas que más disfrutó el pequeño de la campaña fue hacer propaganda, confesó que en algunas oportunidades se comió varios confites de los que tenía para regalar. O sea, las campañas también tienen su lado dulce.

“El viernes pasado, en el traspaso de poderes, sentí una gran emoción y responsabilidad, se me salieron las lágrimas de ver que mis hijos siguen el ejemplo del papá. Creo que los hijos son el reflejo de lo que construimos y hacemos los padres. Siempre me esforzaré por que mis hijos sean ciudadanos honestos, honrados, transparentes y responsables en todo lo que hagan”, aseguró el diputado.

Y síganle la pista a Feli, quién quita y en unos añitos lo veamos siguiendo los pasos del padre en Cuesta de Moras.