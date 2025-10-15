Hospital de Guápiles ofrece mamografías gratis para prevenir el cáncer de mama

El Hospital de Guápiles está realizando una jornada de mamografías hasta el 24 de octubre. (Cortesía)

El Hospital de Guápiles abrió sus puertas para aquellas mujeres que necesitan realizarse una mamografía, como parte de la campaña de prevención en el marco del mes rosa, que busca concientizar sobre el cáncer de mama.

La jornada de mamografías se realiza en el servicio de Radiología de este centro hospitalario hasta el viernes 24 de octubre, en un horario de 7 a.m. a 2 p.m.

Para participar, las mujeres deben cumplir con algunos requisitos: Pertenecer a las áreas de salud Guápiles, Cariari o Guácimo, tener 45 años o más, contar con el aseguramiento al día y tener al menos dos años sin realizarse una mamografía.

Las autoridades indicaron que ayudarán a las pacientes a confeccionar la boleta de estudio y la cita para que se hagan el examen. Las usuarias serán agendadas para la realización del estudio durante octubre, noviembre y diciembre de este año.

“Esta iniciativa busca garantizar la detección temprana del cáncer de mama, facilitando el acceso oportuno al examen y promoviendo la educación, sensibilización y autocuidado en salud mamaria”, dijo la directora del Hospital de Guápiles, Iliana Musa.

“La idea es que las mujeres aprovechen este llamado y asistan durante los días en que tendremos la campaña, para confeccionarles las boletas de sus estudios mamográficos para la detección de cáncer de mama, especialmente en el caso de las usuarias que, por alguna situación, no hayan podido asistir al ebáis”, añadió.

Se impartirán charlas

Como parte de la campaña que está realizando el centro hospitalario, se impartirán charlas educativas, en las cuales se brindará información sobre autoexamen de mama, controles regulares, autocuidado y estilo de vida saludables.

También se habilitarán espacios de sensibilización y reflexión dirigidos a las mujeres que van a realizarse el examen.

En las áreas comunes del hospital se pueden ver murales informativos y decorativos, con mensajes relacionados con la lucha contra el cáncer de mama.

El Hospital de Guápiles está realizando una campaña de concientización sobre el cáncer de mama por medio de charlas y murales. (CCSS/CCSS)

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por esta enfermedad en mujeres del país. El diagnóstico oportuno mediante el examen puede aumentar la supervivencia hasta en un 90% de los casos detectados a tiempo.

