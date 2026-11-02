¡Increíble, pero cierto! Aresep rechaza millonaria propuesta para que la gasolina cueste más barata

Recope hizo una solicitud que permitiría bajar el precio de los combustibles, pero fue rechazado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) comunicó que solicitaron una reducción en su margen de operación equivalente a ₡4.000 millones, con la finalidad de que ese monto fuera trasladado a los consumidores y disminuir los costos reconocidos en las tarifas de los combustibles. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada.

“El margen de operación corresponde a los recursos que se le reconocen a Recope, a través de las tarifas de los combustibles, para financiar sus actividades operativas y garantizar el abastecimiento nacional. Este componente representa aproximadamente el 5% del precio final que pagan los consumidores”, indicó Recope.

LEA MÁS: Caos en hospitales: Emergencias colapsan por falta de camas y en Heredia llegan a un insólito número de ocupación

Según la refinadora, esta solicitud fue remitida a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) desde el 30 de setiembre, pero fue rechazada sin analizar a fondo la propuesta, indicó Recope.

“Buscábamos que nuestras eficiencias pudieran reflejarse en mejores condiciones para quienes todos los días necesitan los combustibles para movilizarse, trabajar y desarrollar sus actividades”, manifestó Karla Montero, presidenta de la institución.

La solicitud presentada por Recope, fue rechazada por Aresep. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recope comunicó que esta es la segunda ocasión en que buscan una disminución de recursos, ya que en el 2025 se solicitó reducir ₡26.000 millones.

La empresa indicó que continuarán revisando sus gastos para propiciar ocasiones de ahorro, pero recordó que la aprobación y fijación de tarifas de combustibles le competen a Aresep.

LEA MÁS: Por enojo de usuarios, INS quitará “recomendación” de seguro voluntario que venía escondida en marchamo

Ante esta situación, La Teja consultó al departamento de prensa de Aresep una posición al respecto; sin embargo, el pronunciamiento aún se encuentra en trámite.