“Me tuve que levantar temprano porque tenía operaciones en la estación. Tenía que estar a las cinco de la mañana y aproveché y me puse a ver a eso de las 3:30 a.m. hora de acá (California) entre dormido y despierto, me terminé de despabilar con la emoción tremenda de ver al helicóptero volar”, dijo Andrés.