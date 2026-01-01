INS da primer corte del marchamo 2026: miles conductores aún no han pagado

El Instituto Nacional de Seguros (INS) dio a conocer el primer corte oficial del marchamo 2026, el cual evidencia que miles de dueños de vehículos aún no han realizado el pago del derecho de circulación, pese a que el plazo venció el pasado 31 de diciembre.

LEA MÁS: Marchamo 2026: INS revela cuántos conductores ya pagaron y cuánto dinero se ha recaudado

Primer corte oficial del marchamo 2026

Más de ¢292 mil millones ya fueron recaudados por el derecho de circulación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según los datos suministrados por el INS, el corte se realizó este jueves 1.º de enero de 2026, a las 9:00 a. m., con los siguientes resultados:

Cantidad de consultas realizadas: 6.166.085

Cantidad de pagos efectuados: 1.686.858

Monto total recaudado: ¢292.321.901.943,00

Para este año, el marchamo corresponde a un total de 1.943.587 vehículos, por lo que más de 250 mil propietarios aún no han cumplido con esta obligación.

Alta cantidad de propietarios pendientes

El INS detalló que, aunque el número de consultas fue elevado, una parte importante de los propietarios de vehículos no concretó el pago del marchamo, situación que los expone a multas, intereses y sanciones si circulan sin el derecho de circulación al día.

Las autoridades recuerdan que manejar sin marchamo vigente puede implicar multas de tránsito de más de 50 mil colones a partir de este jueves y además de una sanción sobre el Seguro Obligatorio.

Llamado a regularizar la situación

El INS presentó el primer corte del marchamo 2026 este 1.º de enero. (Jose Cordero/José Cordero)

El INS reiteró el llamado a los ticos para que se pongan al día lo antes posible y eviten inconvenientes durante los primeros días del año.

LEA MÁS: ¿Cuáles domingos de enero habrá carril reversible en la ruta 27?

Este primer corte marca el inicio del seguimiento oficial del cobro del marchamo durante el 2026, periodo en el que las autoridades esperan que el porcentaje de morosidad disminuya conforme avancen las primeras semanas de enero.

Nota realizada con ayuda de IA