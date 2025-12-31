¿Cuáles domingos de enero habrá carril reversible en la ruta 27?

Como ya es tradición, para ayudar al regreso de quienes disfrutan sus vacaciones y van a las playas del Pacífico, habrá carril reversible los fines de semana de enero 2026 en la ruta 27.

“Los domingos 4, 11, 18 y 25 de enero la ruta 27 y la Policía de Tránsito pondrán en marcha el operativo de reversibilidad que se iniciará a partir de la 1 p.m. y hasta las 7 p.m., siendo la reversibilidad efectiva de 2 p.m. a 6 p.m.

26-03-16, Pacífico Central, Ruta 27 carril reversible hacia San José foto Rafael Murillo (Rafael Murillo)

“La diferencia entre el horario de cierre y la reversibilidad corresponde a los procesos de cierre y apertura, los cuales toman una hora para que el operativo se desarrolle de una forma segura”, explica Globalvía.

“De la mano con las recomendaciones de Ingeniería de Tránsito del MOPT, la velocidad máxima permitida durante este operativo será de 60 por hora, de manera que la concesionaria cambiará temporalmente la señalización vertical de la ruta y se contará con operativos de control de velocidad por parte de la Policía de Tránsito", agregó.

Rumbo a Caldera

A quienes desean ir hacia Caldera se les recuerda que durante las horas en que rige la reversibilidad, deberán hacerlo por medio de alguna de las rutas alternas ya existentes, que contarán también con la presencia de efectivos policiales.

La ruta nacional 23, en Caldera, se cerrará preventivamente durante una hora este martes debido al aumento del oleaje. La medida busca prevenir accidentes y fue tomada con base en el pronóstico del MIO-CIMAR, que estima olas de hasta 3,09 metros a las 2:41 p. m. La Policía de Tránsito vigilará los accesos al tramo afectado. (MOPT/MOPT)

A saber, Ruta 3, por Atenas-Aguacate-Orotina; Ruta 1, por Cambronero; y Ruta 239, por Ciudad Colón-Puriscal-San Pablo-Turrubares hasta Orotina.

AQUÍ tendrán acceso a las fechas de los operativos a lo largo del año, teniendo en cuenta que estos podrían cambiar según solicitud de autoridades.