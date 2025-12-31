¡Vía libre y sin pagar! Estos peajes abrieron sus agujas desde el mediodía de este 31 de diciembre

¡Vía libre! Así se confirma que dos rutas importantes del país dejaron de pagar peaje desde el mediodía de este miércoles 31 de diciembre.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) asegura que los peajes de la ruta 32 y la Florencio del Castillo (entrar y salir de Cartago) no pagan más.
Desde las 12 del día del 31 de diciembre y hasta las 12 del día del 1.° de enero del 2026, esos peajes no se pagan con el objetivo de que mejore la circulación en esas doce horas del fin y principio de año.
Le dejamos dos recordatorios: el primero, que la restricción vehicular por placa no se está aplicando y volverá hasta el próximo lunes 5 de enero.
El segundo es que los peajes de Alajuela y Naranjo tienen tiempo de que no se cobran. Es mejor que lo tenga presente por si las moscas.
Es posible que por estos días se tope con más ciclistas de la cuenta mientras conduce; así que no olvide que la distancia entre su carro y el ciclista debe ser de no menos de un metro y 50 centímetros.
Además, es prohibido meterse con su carro en las playas del país; podría quedarse atascado y sufrir una multa fuerte.