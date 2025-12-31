Reabren la Ruta 32 tras limpieza relámpago este 31 de diciembre

Si usted tiene que ir al Caribe este 31 de diciembre, le contamos que hay muy buenas noticias.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó antes del mediodía que se reabrió el paso por la ruta 32.

Por la mañana de este último día del año se cerró dicha vía ante la caída de material. De inmediato, la maquinaria del MOPT comenzó a trabajar y pocas horas después habían limpiado todo.

Ya el Mopt limpió el material que cayó en la 32 por eso el paso se reabrió. (MOP/MOPT.)

“Circule con precaución y paciencia mientras se retoma el tránsito normal”, explica el MOPT oficialmente.

LEA MÁS: Madrugada mortal: Asesinan a balazos a una mujer y otra muere atropellada en menos de 3 horas

Por el momento, es posible que se tope con una buena cantidad de vehículos haciendo fila para circular por la ruta 32, por eso debe entender que irá avanzando lento en ambos sentidos: tanto para ir al Caribe como para venir a San José.

El clima en el sector del Zurquí está muy húmedo y llueve, por eso debe conducir con bastante precaución, ya que en la zona es normal el desprendimiento de material.

LEA MÁS: Choque brutal en Golfito: motocicleta se incendia y deja dos personas críticas

Maneje con cuidado por la 32 porque está lloviendo en la zona. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El MOPT asegura que si se vuelve a dar una caída de material, van a analizar si se vuelve a cerrar la carretera, siempre pensando en la seguridad de las personas.