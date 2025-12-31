Sucesos

Reabren la Ruta 32 tras limpieza relámpago este 31 de diciembre

El MOPT confirma noticias sobre la ruta 32 que se cerró la mañana de este 31 de diciembre

Por Eduardo Vega

Si usted tiene que ir al Caribe este 31 de diciembre, le contamos que hay muy buenas noticias.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó antes del mediodía que se reabrió el paso por la ruta 32.

Por la mañana de este último día del año se cerró dicha vía ante la caída de material. De inmediato, la maquinaria del MOPT comenzó a trabajar y pocas horas después habían limpiado todo.

Material en ruta 32
Ya el Mopt limpió el material que cayó en la 32 por eso el paso se reabrió. (MOP/MOPT.)

“Circule con precaución y paciencia mientras se retoma el tránsito normal”, explica el MOPT oficialmente.

Por el momento, es posible que se tope con una buena cantidad de vehículos haciendo fila para circular por la ruta 32, por eso debe entender que irá avanzando lento en ambos sentidos: tanto para ir al Caribe como para venir a San José.

El clima en el sector del Zurquí está muy húmedo y llueve, por eso debe conducir con bastante precaución, ya que en la zona es normal el desprendimiento de material.

Ruta 32 San José Limón
Maneje con cuidado por la 32 porque está lloviendo en la zona. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El MOPT asegura que si se vuelve a dar una caída de material, van a analizar si se vuelve a cerrar la carretera, siempre pensando en la seguridad de las personas.

