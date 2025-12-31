Sucesos

Madrugada mortal: Asesinan a balazos a una mujer y otra muere atropellada en menos de 3 horas

De forma trágica, y en menos de tres horas, la madrugada del 31 de diciembre cobró la vida de dos mujeres

Por Eduardo Vega

Una mujer adulta murió a balazos justo en la madrugada del último día del año 2025 y otra falleció atropellada en Sarapiquí.

De acuerdo con lo que nos reporta la Cruz Roja, el primero de los fallecimientos sucedió a eso de la una de la madrugada en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas.

La Cruz Roja atendió una llamada sobre una mujer adulta que había recibido varios balazos en el cuerpo y, de inmediato, se despachó una ambulancia.

Cuando los cruzrojistas llegaron, confirmaron que la mujer ya no tenía signos de vida.

Mortal atropello

El otro lamentable suceso fue a las 3:45, también de la madrugada de este 31 de diciembre, en Las Horquetas de Sarapiquí.

Reporta la Cruz Roja que recibieron la alerta sobre un camión que había atropellado a una mujer adulta.

Al llegar la ambulancia, también se encontró con que la persona ya no tenía signos de vida.

Fue así como en menos de tres horas y durante la madrugada del último día del año dos mujeres perdieron la vida de forma trágica en diferentes zonas del país.

Ambos casos pasarán a manos del OIJ para que se inicien las respectivas investigaciones.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

