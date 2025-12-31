Madrugada mortal: Asesinan a balazos a una mujer y otra muere atropellada en menos de 3 horas

Una mujer adulta murió a balazos justo en la madrugada del último día del año 2025 y otra falleció atropellada en Sarapiquí.

De acuerdo con lo que nos reporta la Cruz Roja, el primero de los fallecimientos sucedió a eso de la una de la madrugada en Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas.

La Cruz Roja atendió una llamada sobre una mujer adulta que había recibido varios balazos en el cuerpo y, de inmediato, se despachó una ambulancia.

En la primera hora del 31 de diciembre una mujer fue asesinada a balazos. (Juan R. Costa)

Cuando los cruzrojistas llegaron, confirmaron que la mujer ya no tenía signos de vida.

Mortal atropello

El otro lamentable suceso fue a las 3:45, también de la madrugada de este 31 de diciembre, en Las Horquetas de Sarapiquí.

Reporta la Cruz Roja que recibieron la alerta sobre un camión que había atropellado a una mujer adulta.

Al llegar la ambulancia, también se encontró con que la persona ya no tenía signos de vida.

La Cruz Roja atendió un atropello de una mujer en Sarapiquí, pero cuando llegó ya no tenía signos de vida. (Cruz Roja/Cortesía)

Fue así como en menos de tres horas y durante la madrugada del último día del año dos mujeres perdieron la vida de forma trágica en diferentes zonas del país.

Ambos casos pasarán a manos del OIJ para que se inicien las respectivas investigaciones.