Interpol detiene en Costa Rica a ejecutivo de empresa Datasys. (Freepik/Freepik)

Interpol detuvo en Costa Rica a un ejecutivo financiero de la empresa Datasys Group, tras una solicitud emitida por Guatemala contra uno de sus ciudadanos.

Datasys ha venido ampliando su presencia en el sector público costarricense, principalmente mediante contratos con instituciones como Radiográfica Costarricense (Racsa) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el hombre de apellido Lemus, de 41 años, tenía una orden de captura internacional emitida por Interpol Guatemala.

Según el boletín oficial del OIJ, el sospechoso es requerido por presuntos delitos de malversación de fondos, fraude contra la Hacienda Pública y legitimación de capitales.

La orden de captura fue girada por un tribunal penal guatemalteco en junio de este año.

De acuerdo con información publicada por el medio costarricense CRHoy.com, Lemus se desempeña como gerente de tesorería regional de Datasys Group desde el año 2017.