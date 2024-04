Isabella Porras, la niña que ganó un platal en ¿Quién quiere ser millonario?, ya logró cumplir su gran sueño

Isabella Porras, la niña que participó en ¿Quién quiere ser millonario?, logró cumplir su gran sueño (Cortesía de Joselyn Villalobos)

Isabella Porras se hizo famosa en setiembre de 2022 cuando participó en ¿Quién quiere ser millonario?, y se llevó a casa ¢7.500.000.

Ese golpe de suerte la hizo soñar en grande y le permitió cumplir un gran sueño, ir a Disney.

Isabella Porras se ganó ₵7,5 millones en ¿Quién quiere ser millonario? (Cortesía Canal 7)

La mamá de Isabella, Joselyn Villalobos, contó cómo fue el emocionante proceso que finalizó la pasada Semana Santa cuando lograron llevar a cabo la bella experiencia.

La aventura inició cuando ganaron el millonario premio y decidieron destinar parte de la plata para el viaje.

Lo primero que hicieron fue hacer los trámites para la visa y una vez que se las dieron compraron los boletos. Durante varios meses mantuvieron una gran emoción, debido a la cuenta regresiva.

Isabella Porras, la niña que participó en ¿Quién quiere ser millonario?, la logró cumplir su gran sueño (Cortesía de Joselyn Villalobos)

LEA MÁS: Joven rescatado por Obras del Espíritu Santo revela cómo el padre Sergio salvará a cientos de muchachos

“En todo momento mantuvimos una mezcla de sentimientos por la felicidad de que cumpliríamos un sueño, aunque esa felicidad no era completa, nos faltaba Dari para vivir el sueño completo”, contó Joselyn.

Isabella Porras, la niña que participó en ¿Quién quiere ser millonario?, la logró cumplir su gran sueño (Cortesía de Joselyn Villalobos)

Dariana era la hija mayor de Joselyn, pero un accidente de tránsito le arrebató la vida a inicios del 2022, tenía solo 16 años. Desde ese momento el recuerdo de Dari está presente en cada cosa que hacen Isabella y su mamá.

Muchos nervios

Joselyn cuenta que durante la espera del viaje sintieron muchos nervios porque nunca habían salido del país, pero por dicha una amiga de ella que sí tenía experiencia en viajes las acompañó.

El día del viaje llegó y el 22 de marzo despegaron hacia Orlando, Florida, con las maletas llenas de ilusiones.

Isabella Porras, la niña que participó en ¿Quién quiere ser millonario?, la logró cumplir su gran sueño (Cortesía de Joselyn Villalobos)

“Fuimos a los parques de Universal Studios, esos fueron los que Isabella más disfrutó, sobre todo por las atracciones de Harry Potter porque hasta hace poco vimos las películas. Luego fuimos a Disney, ahí nos hospedamos, fuimos a Magic Kingdom, a Epcot y a Hollywood.

“Para mí ver a Isabella disfrutar tanto en las montañas rusas fue lo mejor. También la vi llorar el día que llegamos a Magic Kingdom cuando salieron los personajes a dar el recibimiento a la gente, me decía que no podía creer que estuviéramos ahí, que no lograba asimilar todo lo que estaba viviendo, sentía como que todo era un sueño, eso para mí fue muy valioso”.

LEA MÁS: Proyectos de ley sobre seguridad urgen, pero sus trámites van a paso de tortuga

Joselyn dice que el ir a Orlando fue como cumplir su sueño de niña, su mayor ilusión era conocer el castillo de Disney y ver los shows de cierre que son impresionantes, hasta se le salieron las lágrimas varias veces viendo esos espectáculos.

Isabella Porras, la niña que participó en ¿Quién quiere ser millonario?, la logró cumplir su gran sueño (Cortesía de Joselyn Villalobos)

“Bella soñaba con conocer a la protagonista de la película Valiente y hasta se pudo tomar una foto con ella, está feliz por eso”, narró.

Momentos de angustia

Pero también hubo algunos momentos de angustia como cuando llegaron a Disney y no sabían bien cómo se usaba la aplicación del parque, eso las hizo frustrarse porque perdieron la oportunidad de disfrutar algunas atracciones.

Otro tema complicado fue el de la comida, ya que sufrieron bastante.

“La comida allá es muy diferente, eso fue un tema que nos tuvo ahí toda la semana un poco complicada. Nos apoyamos mucho con los consejos que escuchamos, fuimos a un supermercado y compramos ensaladas, wraps, sándwiches, yogur, frutas, cereal y leche y comíamos esas cosas.

Isabella Porras, la niña que participó en ¿Quién quiere ser millonario?, la logró cumplir su gran sueño (Cortesía de Joselyn Villalobos)

“Cuando nos tocaba salir llevábamos un bolso con el desayuno y el almuerzo, ya la cena si teníamos que ver dónde comíamos y eso también era complicado. Cuando fuimos a Epcot hicimos una reservación en el pabellón de Alemania y leímos el menú y no entendíamos nada, tuvimos que ordenar así, a la mano de Dios.

“Las comidas allá son muy condimentadas, muy diferentes, hay mucha comida chatarra y ya no queríamos comer más de esas cosas porque hasta nos dolía el estómago, Isabella me decía a cada rato: ‘ay mami, que rico un pinto con huevo’”, contó Joselyn.

LEA MÁS: Joven de La Carpio le dijo no a las drogas y a las tentaciones por ser fiel a su gran pasión

Dari estuvo presente

La valiente mamá cuenta que pese a que Dariana ya no está físicamente con ellas, las acompañó al viaje y hasta salió en algunas fotos.

Isabella Porras, la niña que participó en ¿Quién quiere ser millonario?, la logró cumplir su gran sueño (Cortesía de Joselyn Villalobos)

“A mí como mamá se me dio una mezcla de emociones porque en todo momento pensaba en que me hubiera encantado que Dari estuviera ahí con nosotras, era un anhelo para mí, pero aunque no estaba físicamente la sentíamos cerca de nosotras en todo momento, de hecho nos pagamos a hacer unas blusas con la foto y el nombre de ella para llevarla el día que fuimos a Disney para que ella saliera en las fotos, siempre haciéndole el honor de que tiene un lugar importante en nuestras vidas, aunque no esté físicamente”, relató.

El viaje fue un cierre para el capítulo de sus vidas que inició con ¿Quién quiere ser millonario?, pero también abrió una nueva forma de pensar para Joselyn e Isabella.

“Cuando uno logra realizar algo así tan bonito, lo vive, lo siente, se abre la mente para luchar por nuevas cosas y lograr nuevos objetivos, uno se da cuenta de que los sueños sí se pueden cumplir”, dijo la valiente mamá.