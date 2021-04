“Usted no me criticó ni una sola vez y en esta otra entrevista que le da Toño sobre las causas de la derrota no menciona la causa de la corrupción ni una sola vez, lo hace ahora por oportunismo político, porque usted es un oportunista Toño, lo ha sido toda la vida y lo seguirá siendo”, le soltó el expresidente José María Figueres sin anestesia a Álvarez Desanti en aquella ocasión.