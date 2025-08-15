José María Figueres reapareció en el lugar que menos imaginábamos

El expresidente de la República, entre 1994 y 1998, José María Figueres Olsen, se dejó ver este Día de la Madre, 15 de agosto, en un lugar que muy pocos imaginamos.

En redes sociales, el exmandatario publicó una foto junto con su mamita, doña Karen Olsen Beck, quien tiene 92 años.

Reapareció José María Figueres en el lugar que menos imaginábamos. (Tomada del Facebook de José María Figueres/Tomada del Facebook de José María Figueres)

Uniéndose a la moda de este Día de la Madre, en la que famositicos y figuras de la política nacional publican fotos con sus mamitas, Figueres no dejó pasar la oportunidad.

“Gracias por el privilegio de cuidarte y chinearte… Feliz día de las Madres", dice el texto que acompaña la foto publicada por el exmandatario.

Sí, podemos confirmarles que doña Karen, a sus 92 años, se ve preciosa. Tal y como reza una frase tica, parece que come años. Luce un collarcito y unos aretitos de perlas blancas muy elegantes.

Figueres Olsen gobernó el país entre 1994 y 1998. (Rafael Pacheco Granados)

Es una foto que no esperábamos porque la última vez que se habló de Figueres y su mamita no fue dentro de un ambiente alegre; todo lo contrario, la noticia surgió por una disputa legal en el 2021.

Se conoció en aquel año que José María había puesto una demanda judicial contra algunos de sus familiares por diferencias en la voluntad de doña Karen sobre su herencia.

La demanda fue contra tres sobrinos y Christiana Figueres. En aquel tema de la herencia de doña Karen, Christiana había dicho que eso tuvo que haberse discutido en familia.

Figueres, en aquel momento, dijo: “Estoy de acuerdo con vos (Christiana) en que esto se resuelve en familia con un poquito de buena voluntad de todos. Como siempre, estoy a tus órdenes. Afectuosamente, tu hermano”.

Este Día de la Madre muchos aprovecharon para l levarle flores a sus mamitas fallecidas y otros publicaron fotos con ellas en redes sociales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Figueres denunció alegando que a su mamá “la convencieron para que autorizara las firmas de ellos (los 3 sobrinos) en las cuentas bancarias de mami y, luego, la dejaron sin un cinco”.