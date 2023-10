Joselyn Chacón dijo que hablar del nuevo partido de Rodrigo Chaves le trajo consecuencias

Joselyn Chacón dice que algunas personas se enojaron con ella por decir lo que piensa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La exministra de Salud, Joselyn Chacón, contó que el decir lo que piensa sobre el nuevo partido de Rodrigo Chaves, Aquí Costa Rica Manda, ya le trajo consecuencias.

La exjefa de campaña del mandatario Chaves se desahogó en redes sociales diciendo que en la Asamblea Nacional de esa agrupación pasaron cosas que la decepcionaron muchísimo y que la molestaban porque contradecían los ideales que tanto defendieron antes de las elecciones presidenciales.

LEA MÁS: ¿Podría Pilar Cisneros retirar el apoyo a Aquí Costa Rica Manda? Ojo a lo que dijo

El ser sincera y decir lo que piensa de las presuntas anomalías hizo que mucha gente le diera la espalda a Chacón, pero ella dice que ya se lo esperaba.

“Se los anuncié. Muchos se enojaron, pero ¿cómo callar cuando un día les pedí su apoyo? Hasta el día en que don Rodrigo (Chaves) no sea el que pida apoyo (que no lo hará por su prohibición en beligerancia) o que doña Pilar me vea a los ojos y me diga ‘Joselyn tranquila, es un partido limpio’, pero viéndome a los ojos y explicándome lo que pasó ayer (domingo), nunca tendrán mi apoyo.

La exministra de Chacón dice que no cree que Rodrigo Chaves la llame para que se una al nuevo partido. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Joselyn Chacón explota contra el nuevo partido de Rodrigo Chaves

“Sí, hay personas buenas, pero votaré por el mejor, no por los que nunca apoyaron y se subieron al taxi. Una cosa es ser Rodriguista, Pilarcista y otra muy diferente Chorequista. No confundan. Después de todo lo vivido ya nadie me viene a enredar y a manchar el nombre de gente que si es honorable”, escribió Chacón en su cuenta de Facebook.

La Teja ha tratado de conversar con Chacón para ahondar en los detalles que tanto le molestan de la agrupación política pero no contesta llamadas ni mensajes.

También hemos tratado de hablar en repetidas ocasiones con Federico Cruz (Choreco), quien lidera la agrupación Aquí Costa Rica Manda, pero tampoco responde.