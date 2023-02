Joselyn Chacón reapareció en redes sociales y empezó a volar filazos

Joselyn Chacón, exministra de Salud, reapareció este domingo en redes sociales, luego de que en diciembre pasado, y en medio de una tormenta mediática, decidiera desaparecer de ellas.

Este domingo 26 de febrero en la tarde, Chacón publicó en su cuenta de Instagram una carta que le envió el encargado de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Costa Rica, lo que la hizo sentirse muy orgullosa. En el post aprovechó para mandar unos cuanto filazos.

Joselyn Chacón reapareció en redes sociales y se desahogó. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

En la carta, el doctor Jorge Victoria, representante de la OPS, le agradece la labor en el manejo de las relaciones de cooperación técnica entre el Ministerio de Salud y la institución en la que él trabaja, además le desea muchos éxitos.

Chacón aprovechó la publicación de la carta para desahogarse y tirar varias pedradas.

“Como parte del pueblo y no como funcionaria del Estado puedo, gracias a Dios, expresar mi agradecimiento eterno a las miles de muestras de cariño y de empatía por uno de los casos más fuertes de violencia política nunca antes vista”, escribió Chacón y luego publicó la carta.

“Muchos diputados y tres medios se dieron por el pecho indicando que la salud pública se vio afectada por mi gestión cuando yo hice lo que se hacía a nivel mundial en países de primer mundo. Un diputado no médico y otros médicos que por odio, sin argumentos, no pueden tener más credibilidad que el mismo director de la OPS, quien agradeció mis labores, las felicitó y me indicó que actué como en salud pública se debía, de manera excelente. Lástima que la misoginia y el odio entre las mismas mujeres se fueran a lo profesional y no a lo personal.

La exfuncionaria reconoció que la muerte de la mamá la afectó mucho y la debilitó. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“La depresión de estar encerrados sin argumentos fuertes ha disminuido, pero sigue siendo un problema a tratar”.

Joselyn defendió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, ya que dijo que él sí la apoyó en su gestión.

“Excuso al señor presidente ya que él solicitó que todo se hiciera, pero muchos mandos medios, como siempre, obstruyen, por lo que lo más difícil ya se hizo y se firmó, pero lo primordial, que es el paciente, nos falta, pero sé que el señor presidente hará que suceda por nuestros pacientes.

“También duele que las tres personas a las que les di mi confianza cuando nunca nadie se las había brindado, por poder fueron capaces de todo. Esto solo es un consejo para ustedes, en ocasiones queremos luchar sin parar y damos todo, pero sin apoyo de otros miembros es imposible”.

Al final del mensaje, Chacón reconoció que la muerte de su mamá le afectó mucho en su lucha, pero asegura que volverá con más fuerza todavía.

“Perder a mami me debilitó por completo, pero siempre se regresa con más fuerzas de la ceniza, no pude ni estar con ella en su funeral en paz, tampoco tener su novenario y es lo que ahora estoy tratado de sobrellevar. Yo solo quiero finalizar diciéndoles que nunca me arrepentiré de haber trabajado para llevar a la silla presidencial al mejor presidente de los últimos años y sin pedir un salario para eso, como lo hacen muchos de sumas millonarias”, aseguró.