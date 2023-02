Dekra da tips para chequear el vehículo antes de llevarlo a revisión

Haga su propia revisión antes de llevar el vehículo a Dekra. Foto: José Cordero. (José Cordero )

Si está próximo a llevar su vehículo a la revisión técnica tome en cuenta estos consejos que brinda Dekra para que no pierda el chequeo por algo que pudo haber detectado en su casa.

La empresa alemana da una serie de recomendaciones para que usted le eche un ojo a su carro:

En cuanto a la carrocería, verifique que no haya holguras en las bisagras, también que todas las cerraduras funcionen a la perfección y que no haya deformaciones donde hay dispositivos de cierres.

De igual forma es importante que revise el parabrisas y las ventanas; en caso de que tengan láminas adhesivas antisolares asegúrese de que estas no afecten la visión. Verifique que los vidrios no tengan fisuras, impactos o adhesivos que se interpongan con la visibilidad y compruebe que las escobillas funcionen perfectamente.

También échele un ojo a las llantas, asegúrese de que no tengan cortes ni abombamientos, confirme que no haya cables a la vista. Asimismo, verifique que las tuercas (ranas) estén bien socadas.

Otro detalle que usted mismo puede verificar es que todas las luces enciendan; es decir, que no haya bombillos quemados ni cortocircuitos que interfieran en el funcionamiento.

Asegúrese que las llantas estén bien porque de lo contrario perderá la revisión. Foto: José Cordero. (José Cordero )

Es bueno supervisar que el pito suene bien y que todos los cinturones trabajen y se abrochen de manera correcta porque todo eso lo revisan.

Por último, recuerde que si no tiene cita ahora no lo dejarán entrar a ninguna de las estaciones de Dekra, así que ahórrese la molestia y agende un espacio con tiempo, para que no lo agarre el tren y no se exponga a multas de tránsito.

Las citas se pueden sacar en el sitio web www.dekra.cr o bien llamando al centro de llamadas: 4000-1100, para cualquiera de las 13 estaciones o bien para la unidad móvil que está trabajando en la zona sur del país.