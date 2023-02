Lavarse los dientes puede ser todo un reto para las personas que talla pequeña

Las personas de talla baja tienen que enfrentarse a diario a situaciones inimaginables para personas de altura promedio.

Jimmy Umaña, presidente de la Asociación Pro Gente Pequeña de Costa Rica, visitó esta semana la Comisión de Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, y le explicó a los diputados las peripecias que tienen que vivir muchos de ellos con el fin de que los legisladores puedan ayudarlos.

Diputados analizan establecer el Día Nacional de la Gente de Talla Baja. Foto: Facebook de la Asociación Pro Gente de Talla Baja. (Facebook de Asociación Pro Gente Pequeña de Costa Rica)

La asociación nació con el fin de apoyar a los papás de niños de talla pequeña porque cuando se les detecta esta condición suelen asustarse mucho creyendo que sus hijos tendrán complicaciones al crecer, pero en realidad el desarrollo es normal.

“Sin embargo, pese a la ayuda que damos, los niños y padres siempre van a encontrar problemas, a la hora de llegar a la escuela, por ejemplo, de pronto que los chiquitos no llegan a los pupitres, de pronto que los baños no están accesibles y no alcanzan, de pronto que los ponen a hacer una actividad en la pizarra y no llegan.

“También se dan situaciones con personas adultas de talla baja en el trabajo, como que no llegan a los lavatorios para lavarse las manos, no pueden lavarse los dientes porque no alcanzan, tampoco llegan al microondas para calentar el almuerzo, las sillas son muy altas y no se pueden subir, cosas del diario vivir”, detalló Jimmy.

Más visibilización

La invitación a representantes de la asociación a la Asamblea Legislativa se dio porque los legisladores analizan un proyecto de ley para establecer en el país el Día Nacional de la Persona de Talla Baja.

Jimmy dijo que esta sería una gran oportunidad para que se dé una mayor visibilización de las limitaciones que enfrenta esta población a diario y así crear conciencia sobre la importante de la inclusividad.

Él explicó que hay 200 tipos de displasias esqueléticas que generan la condición de talla baja, es decir, personas de menos de 1,45 metros de altura.

La gente de talla baja aún sufre mucha discriminación. Foto: Facebook de la Asociación Pro Gente de Talla Baja.

Estas condiciones pueden ser heredadas, es decir, que vengan de los papás o algún familiar cercano, o adquiridas, por lo que una pareja de estatura normal que no tenga antecedentes de familiares de talla baja también podría tener hijos con esta condición.

La diputada Andrea Álvarez le preguntó a Jimmy de qué otra forma pueden ellos ayudarles a las personas de talla baja y él aprovechó para hacer una petición muy puntual.

Actualmente la Ley 7600 no incluye a las personas con esta condición, es decir, la talla baja no es vista como una discapacidad; sin embargo, el presidente de la Asociación dice que el ser incluidos en esa ley les ayudaría un montón para hacer valer sus derechos y tener una mejor calidad de vida.

Actualmente la asociación reúne a 300 personas de talla baja y a sus familias, si usted tiene esta condición o conoce a alguien, puede contactar el grupo por medio de la página de Facebook Asociación Pro Gente Pequeña de Costa Rica.