Joven inmortaliza en óleo regañada a José María Figueres en Mercado Central

Hay hechos que deben quedar para el recuerdo y eso lo tiene clarísimo Valeria Valerio, de 24 años y a quien le atrae mucho la pintura.

En esa lista de hechos para inmortalizar está, por ejemplo, lo ocurrido el 16 de noviembre de este año en el Mercado Central de San José, de donde el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, salió como el palo del perico cuando andaba cazando votos.

A Valeria, pintora aficionada, le llamó tanto la atención lo que pasó que se aplicó e hizo un óleo que fija el momento en el que dos señoras trapean al exmandatario. Claro, la artista le añadió su toque con los ojos llorosos del expresidente después de semejante “cariñito”.

Valeria Valerio El famoso "cuadro" que se dio en el mercado central de Chepe, fue plasmado por la joven artista. Foto: Cortesía (Cortesía)

Desde que circuló el video en el que una de las señoras le dice a Figueres que no la toque, lo llama “sinvergüenza” y le receta “vaya robe a otro país”, en Costa Rica se ha hablado muchísimo de eso.

Dos semanas después del “bello” encuentro, el Observatorio de la Comunicación Digital, de la Universidad Latina de Costa Rica, informó que dicho video había roto récords de conversaciones generadas en la presente campaña electoral.

Para saber la historia de su obra, La Teja habló con Valeria.

“Ese óleo lo terminé el domingo (12 de diciembre, había empezado el 10) y no es la primera pintura que hago de ese tipo, me gusta retratar la ironía de la realidad costarricense. He hecho otras cosillas parecidas”, contó la estudiante universitaria.

Nos dijo que fueron varias las personas que le sugirieron pintar la regañadota a Figueres y que todo empezó a caminar más cuando le llegaron memes al WhatsApp y vio que era algo muy popular; además llevaba como dos meses sin pintar nada y se decidió a retomar los pinceles con el llamativo hecho.

La pintura mide 22,9 centímetros por 30,5 centímetros.

Valeria Valerio Valeria comenzó a pintarlo un viernes y terminó el domingo. Foto: Cortesía (Cortesía)

“De estos trabajos, este tipo son los mejor recibidos porque la gente puede conectar muy bien con lo que representan porque lo vivieron, entonces me ponen (en las redes sociales) comentarios como ‘¡esto es arte!’”, comentó.

[ Video de la gritada a José María Figueres en el Mercado rompió récords en redes sociales ]

Aparecen novios

Dice Vale que a la obra le han salido novios y más de una persona le ha preguntado si vende lo que pinta, pero más que todo cuánto pide, aunque no le han hecho una oferta concreta.

“Lo que he pensado a futuro es sacar impresos para que varias personas puedan tenerlos, aunque nunca las he hecho pensando en venderlas”, aclaró.

Su gusto por hechos que solo pasan en Costa Rica se refleja también en una obra que retrata a la diputada Nidia Céspedes protestando, a pata pelada, en mitad del plenario legislativo en marzo de este año.

Valeria Valerio Otra imagen inolvidable fue la protesta de la diputada Nidia Céspedes en la Asamblea Legislativa por mes y medio. Foto: Cortesía (Cortesía)

También ha pintado a Maribel Guardia como la reina de Tiquicia y hasta un cuadro que recuerda los efectos del guaro con metanol que mató a 48 personas en el 2020.

En este 2021, Valeria sumó 20 obras más a su amplia colección.

Un detalle a destacar es que ella no ha estudiado pintura formalmente, empezó a aprender hace más o menos un año y afirma que por eso no se sentiría cómoda vendiendo sus trabajos porque no es una profesional.

“Conozco a muchas personas que estudian arte y siempre me ha llamado la atención, aunque no fue lo que escogí estudiar, solo llevé un curso de un semestre en la U y el año pasado, en media pandemia, les pregunté algunos consejos a mis amigos e investigué otro poco en internet y me animé”, cuenta.

[ Tramero que presenció gritada a Figueres: "Nunca habían insultado a un político tan rico aquí" ]

La joven piensa que pintar al óleo hechos muy de pueblo también tiene su lado llamativo.

“El óleo siempre ha sido usado como un medio más elegante por su alto costo, ya que los pigmentos y los aceites que se usan son más caros (que los de otras técnicas) y convertirlo en algo más accesible me parece que es parte de la ironía a la que la gente no está acostumbrada”, explica.

Valeria Valerio A Valeria Valerio le interesa el arte, pero estudia otra cosa. Foto: Cortesía (Cortesía )

Como su obra tiene mucho de política le tocamos ese tema y opinó que todos deberíamos estar interesados en lo que pasa en nuestro país porque a todos nos afecta y, claro, por eso es parte de lo que se refleja en sus creaciones.

Valeria Valerio Y una más light es la imagen idealizada que tenemos los ticos de la actriz y cantante Maribel Guardia. Foto: Cortesía (Cortesía)

Este martes se dio a conocer el resultado de la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en la que se mantiene el empate técnico en el primer lugar de la intención de voto entre Figueres (17,2%,) y la candidata del Partido Unidad Social Cristiana Lineth Saborío (15,1%).

La Teja pidió una reacción del candidato del PLN sobre la obra de Vale, pero al cierre de edición no recibimos respuesta.