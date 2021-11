Video de gritada a José María Figueres en el mercado rompió récord en redes sociales (video)

El candidato PLN José María Figueres visitó el Mercado Central hoy. Algunos le pidieron fotos y apoyaron, pero también enfrentó esto:



-No le da vergüenza lanzarse de presidente?

-No, no me da vergüenza

-Ni me toque sinvergüenza, vaya robe a otro país

-Les agradezco el voto