Joven que lucha contra la leucemia sueña con estudiar Ingeniería Mecatrónica

A José Jerry Céspedes Fuentes le cambió la vida de golpe, en setiembre del año pasado, cuando le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda (un tipo de cáncer de la sangre y la médula ósea).

El saber que tendría que enfrentar la dura enfermedad lo puso en una situación complicada y hasta lo hizo deprimirse, por lo que pasó un buen tiempo en cama, pero poco a poco, con el amor de su familia, ha ido llenándose de valor y esperanza.

José Jerry Céspedes está recibiendo quimioterapia y radioterapia para combatir la Leucemia. Foto: Cortesía. (Cortesía de Fundación RN)

Pese a los obstáculos, el muchacho no renuncia a sus sueños, ya que aún en medio del tratamiento de quimioterapia, sigue estudiando y soñando en grande.

Él tiene 19 años, es vecino de la zona de Los Santos, vive en la finca La Lucha y hace poco, con mucho esfuerzo y orgullo, ganó el bachillerato en educación media en el Colegio Técnico Profesional José Figueres Ferrer y en los próximos meses espera finalizar la práctica profesional para graduarse de Técnico en Electrotecnia.

José Jerry vive con su mamá, Johanna Fuentes, y su hermano Ernny Céspedes, quien también es bastante empuchado y estudia Medicina.

La mamás de los muchachos es empleada de la empresa Fibras de Centroamérica, S.A (Fideca), en la que se desempeña como operaria desde el 6 de enero del 2011, pero debido a la condición de José Jerry actualmente está con un permiso sin goce de salario, porque está dedicada a tiempo completo a su hijo que tiene constantes citas médicas y tratamientos que realizar.

Doña Johanna está muy orgullosa de ver a su muchacho luchar. Foto: Cortesía. (Cortesía de Fundación RN)

Aunque ahorita no está trabajando, la empresa en la que trabaja doña Johanna le da una ayuda mensual porque ella es la que lleva el sustento al hogar.

Los dueños de la empresa donde trabaja la dedicada mamá, “los Figueres”, le prestaron una casita que no cuenta con las condiciones que José Jerry requiere por su enfermedad, pero ella está muy agradecida por la ayuda recibida. Además, ella sueña con que le den un bono para tener su casita propia, pues ya tienen el lote, pero el bono no ha sido aprobado.

Grandes complicaciones

La familia hace lo que puede por salir adelante cada día, pero las dificultades económicas complican todo aún más.

El bono de ¢40 mil mensuales que recibe doña Johanna para comer no alcanza porque el muchacho necesita alimentos especiales para estar fuerte para soportar los tratamientos y al cuarto de José Jerry urge hacerle arreglos para que no se le meta tanto polvo y frío, porque debido a su enfermedad no es bueno que esté tan expuesto.

Esta es la casita prestada en la que vive la familia. Foto: Cortesía. (Cortesía de Fundación RN)

Pero eso no es todo, la zona donde viven es de difícil acceso, por lo que tiene que pagar un taxi cada vez que deben llevar a José Jerry al hospital Max Peralta de Cartago, que es donde lo están tratando. Deben llevarlo al centro médico unas tres veces a la semana, porque recibe radioterapia y quimioterapia. Además, se espera que pronto pueda recibir un trasplante de médula ósea.

Aún y con todos los problemas que enfrenta esta familia, José Jerry se aferra a la esperanza y a la vida. Su sueño es el próximo año iniciar la universidad, quiere matricularse en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, porque le apasiona todo lo que tiene que ver con robótica y electricidad.

La familia del muchacho es muy creyente en Dios y todos los días oran pidiendo por la recuperación de José Jerry y que la situación económica mejore para vivir en paz.

La Fundación RN, que se dedica a apoyar a las familias vulnerables que pasan situaciones complicadas, se enteró del caso de José Jerry y se propusieron ayudarle para que él y su familia mejoren las condiciones en las que viven y puedan enfocarse en el tratamiento del muchacho.

Urge hacerle varias reparaciones al cuarto de José Jerry. Foto: Cortesía. (Cortesía de Fundación RN)

Si usted desea ayudar con esta causa se puede comunicar al número de la fundación 6230-7471, o bien hacer llegar su donación monetaria por medio de Sinpe Móvil a ese mismo número. También puede hacer una transferencia bancaria a la cuenta IBAN: CR26015118610010003289, ambas están registradas al número de Cédula Jurídica: 3-006-812680 de la Fundación RN.

Son bien recibidos los víveres y la platica para que la familia pueda hacer las reparaciones en el cuarto y también para que paguen los viáticos cada vez que deben ir al hospital.