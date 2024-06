Joven quiere llegarle a miles de ticos en el mundo con una pintura muy singular

Yuride Gutiérrez es una joven artista que quiere retratar en un lienzo 100 rinconcitos de Costa Rica. Cortesía.

Una joven pintora se propuso cautivar a miles de ticos en todo el mundo a través de sus redes sociales y, para lograrlo, tomó un lienzo en el que está pintando 100 lugares de Costa Rica.

Desde hace mes y medio, Yuride Gutiérrez comenzó con este singular proyecto. Esta muchacha, quien se crió en Jiménez de Guácimo, en Limón, confesó que se inspiró en una artista mexicana para llevar adelante su proyecto.

“Esta idea la tengo en mi cabeza desde hace 3 meses. Para nadie es un secreto que las redes sociales son importantes para hacer crecer una marca o a un artista y, desde un inicio, mi idea era llegar a más personas, para conectar con sus historias.

“Hay personas que no están en Costa Rica y sienten una conexión con nuestro país y quería llegarle también a los ticos que están fuera de nuestras fronteras. Esta artista hizo un proyecto, pero dibujaba 100 obras de artistas como el francés Claude Monet o el neerlandés Vincent Van Gogh y se me ocurrió hacer algo similar”, recordó.

Gutiérrez lleva el arte en sus venas y desde que era una chiquilla le encantaba la pintura y el dibujo, pero cuando comenzó a estudiar ingeniería en diseño industrial, en el Tecnológico de Costa Rica, hizo una pausa en su faceta como pintora.

En el 2020, la artista vivía en Cartago y la llegada de la pandemia la hizo devolverse al Caribe. Allí retomó la pintura y su madre, Mayra, la motivó a abrir un perfil en redes para promocionar su trabajo y así comenzó a construir su marca llamada Myrie’s Design.

Desde entonces se dedica a trabajar paisajes, retratros y todo lo relacionado a la cultura afrocostarricense.

El comienzo de todo

Al inicio, Yuride quería plasmar en el lienzo 100 playas ticas, pero pensó en que algunas se podrían parecer y, por eso, quiso darle vida a otros sitios icónicos del país.

Esta artista está acostumbrada a trabajar miniaturas y en lienzo dibujó cuadritos de 5x5 centímetros. Una vez con los espacios listos, el primer sitio que pintó fue Punta Uva, la icónica playa que está en el Caribe sur, la cual es su favorita, según confesó.

Lo que no se imaginó la pintora es la cantidad de gente que reaccionaría ante su arte y hasta le han pedido varios lugares para que pueda pintarlos.

Hasta el momento, Yuride ha plasmado 10 lugares en su lienzo. Cortesía.

“Aunque no pueda contestarle a todos, me siento a ver cada comentario, porque me hacen muchísimas sugerencias de lugares que la gente quisiera ver en el lienzo. Lo que hago es seguir las recomendaciones de las personas y conectarlo con mis emociones, en este proceso ya llevo los primeros 10 rinconcitos.

“Ya logré hacer playa Punta Uva, los volcanes Arenal e Irazú, el cráter La olla, que formaba parte del Irazú, la basílica de Los Ángeles, el Faro de Puntarenas, el Fortín de Heredia, los Crestones del Chirripó. Además, hice un quetzal con una mata de café, representando la zona de los Santos y una vaca en un techo que representa al cantón de Zarcero”, comentó.

Por otro lado, Gutiérrez tiene planeado visitar una de sus provincias favoritas, Guanacaste, porque su papá Martín es nicoyano y algunos de sus seguidores le han pedido pintar la Iglesia colonial de ese cantón pampero.

La artista fue a la basílica de los Ángeles para darle vida al santuario nacional. Cortesía.

Satisfacción

Yuride está usando pintura acrílica, para que cada obra quede lo mejor posible. Reconoció que la que más le ha costado hacer fue la basílica de los Ángeles, pues la pintó en la plazoleta frente al templo y se distrajo mucho.

Por otro lado, de las que más le ha gustado el resultado final fue el diseño de punta Uva, porque marcó el inicio en este proyecto y ha recibido buenos comentarios de la gente.

Entre los lugares que le han pedido hacer está la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Grecia, la carreta típica que está en Sarchí, playa Manuel Antonio, río Celeste, el Sanatorio Durán y el bulevar de Limón centro.

“Este proyecto me lo estoy tomando con calma, porque cada vez que pinto un lugar me dedico a investigarlo. No todos los he hecho desde el propio sitio, algunos los he hecho desde mi casa, en Cartago y me gustaría terminarlo en setiembre, para el mes de la Patria.

“La verdad estoy sumamente emocionada, porque apenas lo voy comenzando y ya hay ticos en Canadá que se han propuesto comprarlo e, inclusive, una muchacha me dijo que ella quiere ver el cuadro en el aeropuerto Juan Santamaría. Cuando lo finalice quiero hacer calcomanías de cada lugar, para que la gente los pueda coleccionar, pero no sé qué voy a hacer con él”, destacó.