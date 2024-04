Jovencito de 19 años consiguió su primer trabajo y asegura que Dios fue la clave para lograrlo

Dangelo Núñez es un joven de 19 años que no se avergüenza de decir que cree en Dios y que todo lo que tiene en su vida es gracias a Él. Cortesía

A sus 19 años, un joven no siente vergüenza, como otros muchachos, cuando cuenta que va a la iglesia y que ama al Señor. Mucho menos cuando dice que gracias a Dios ha conseguido todo lo que se ha propuesto a su corta edad, como el trabajo que recién consiguió. Gracias a ese amor que siente hacia Él es que tiene a cargo a 7 muchachitos, en un grupo de su iglesia.

Dangelo Núñez vive en La Uruca y desde hace 4 años asiste a la iglesia ‘Dios es fiel. Cultura de reino’. Este muchacho recuerda que cuando era niño iba con sus papás, Ruth y José, por lo que adorar a Dios no es nuevo para él.

“Soy el líder de un grupo, llamado ‘Red de jóvenes imparables’, desde hace 4 años. Es una responsabilidad muy grande, hay que ser como Jesús en todo momento, representarlo a él en cierta forma, ser un ejemplo.

“Le digo a los jóvenes que si quieren tener éxito deben romper con las barreras de su mente, es complicado, pero sí se puede”. — Dangelo Núñez, joven creyente.

“Hay muchos ojos encima de uno, esperando que caiga, o ver todo lo que hace uno, pero gracias a Dios y a mis papás, trato de ir por el camino correcto, trato de ser mejor día con día, y más que seguir una iglesia, lo que amo es seguir a Cristo, por lo que ha hecho conmigo, cómo ha cambiado mi vida, me ha transformado”, relató.

LEA MÁS: Una Virgen de los Ángeles con el rostro de Shrek causa indignación y todo tipo de comentarios

Para Dangelo es un gusto trabajar con los jóvenes, porque dice que si Dios ha podido transformar su vida, también puede hacerlo con ellos, sobretodo en tiempos en donde la delincuencia y la inseguridad están tan presentes en la vida de algunas personas. También participan en actividades propias de la iglesia, como los cultos, encuentros y todo esto le llena la vida.

“Nos reunimos todos los sábados y hacemos de todo un poco. Ellos me piden consejos, que ore, ellos me ven como un ejemplo y por eso debo cuidar mis pasos, porque siempre estoy muy presente en sus vidas”, destacó.

Empunchado

Es gracias a su buen comportamiento y al ejemplo de sus papás que Dangelo poco a poco se va abriendo camino. Hace dos semanas ya comenzó a trabajar y asegura que lo consiguió gracias a Dios, que lo ayuda a mantenerse centradito en lo realmente importante.

Dangelo estudió en el Liceo Julio Fonseca, también ubicado en La Uruca. Su papá es mecánico y toda la vida creció entre herramientas y la grasa de los vehículos, todo esto le llamaba la atención, de niño decía que quería trabajar en lo mismo que don José.

Dangelo tiene otros cinco hermanos y su familia la ha pulseado mucho para salir adelante.

LEA MÁS: Él se burlaba de los que iban a misa y hoy es pieza muy importante de parroquia en Alajuelita

“Cuando pasó la pandemia, ingresé al Instituto Técnico V.M. a estudiar mecánica y los profesores vieron que me iba bien con las calificaciones y me ofrecieron una beca completa. El técnico en mecánica lo finalicé en diciembre del año pasado y me fui a hacer una práctica a Purdy Motor y gracias a Dios me quedé.

“Es muy gratificante para mí tener mi primer empleo, estoy feliz con la oportunidad. Uno de los principios de mi empresa es ser mejor día con día y lo tengo siempre presente, porque no quiero bajar los brazos”, detalló.

Núñez quiere seguir adelante y quiere estudiar algo relacionado con electrónica o sobre mecánica de carro eléctricos y también le gustaría ir a la universidad para estudiar historia y ciencias sociales.