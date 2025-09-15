La Antorcha de la Independencia llegó hasta donde nunca antes lo había hecho

Por primera vez en la historia de Costa Rica, la Antorcha de la Independencia subió al lugar más elevado del país.

La Antorcha de la Independencia llegó hasta donde nunca antes había llegado. (MEP/Cortesía)

Los estudiantes del Liceo Canaán de Rivas: Yirlen Jiménez Jiménez (octavo), Ana Yubelki Gutiérrez (noveno), Fátima Garita Díaz (noveno), Andrés Barrantes Esquivel (décimo), Josué Elizondo Garita (undécimo),a compañados de: Deidy Zúñiga Ortega (directora) y Elianagel Portuguez Vargas (profesor de Inglés), llevaron por primera vez el fuego de la Antorcha de la Independencia al pico más alto del país, el cerro Chirripó.

LEA MÁS: Futura doctora llevó la antorcha de la independencia en lancha hasta su colegio

Los estudiantes son verdaderos atletas y pertenecen al Liceo Canaán de Rivas

Ellos son estudiantes del circuito 05 de Pérez Zeledón y este es uno de los recorridos que realizará la antorcha, por primera vez, hasta la cima del Chirripó a 3.820 msnm y forma parte de los recorridos secundarios de la antorcha principal.

Los estudiantes que subieron son verdaderos atletas que entrenan a diario. (MEP/Cortesía)

Deidy Zuñiga Ortega, directora de la Institución, comentó que el pasado viernes a la media noche el grupo de estudiantes, junto a ella y el profesor Eliangel Portuguez subieron el cerro para descansar y tener toda la energía necesaria para lo que fue un momento inolvidable. Aproximadamente caminaron 20 kilómetros.

LEA MÁS: Bandas josefinas estudiantiles les pusieron sabor a las fiestas de la Independencia

Estudiantes del Liceo Canaán de Rivas subieron la Antorcha de la Independencia al Chirripó

El recorrido se hizo junto a corredores ganadores de la carrera Chirripó y a partir del kilómetro 4 el fuego se apagó y se cambió por una antorcha de luz led, con el objetivo de proteger a las personas y del Parque Nacional.

El fuego se cambió por una luz led para proteger a los estudiantes y al parque. (MEP/Cortesía)

Junto a este grupo subieron Bomberos Forestales, Cruz Roja Costarricense, Universidad Nacional, Caja Costarricense de Seguro Social, Comité Cantonal de Deportes y Municipalidad de Pérez Zeledón y otros más.

También se celebró el 50 aniversario de la creación del Parque Nacional del Cerro Chirripó. (MEP/Cortesía)

Este recorrido formó parte de los 204 años de vida independiente de Costa Rica y, además del 50 aniversario de la creación del Parque Nacional del Cerro Chirripó.

Foto histórica, el Fuego Libertario a 3.820 metros sobre el nivel del mar por primera vez. (MEP/Cortesía)

La directora de la institución mostró su alegría y comentó que sus estudiantes se han preparado y todos son deportistas destacados a nivel regional y nacional.

LEA MÁS: Perro corrió casi una hora con estudiantes al lado de la Antorcha de la Independencia

“Crear experiencias nuevas para mis estudiantes es fundamental porque los marca en la vida”, dijo Zúñiga.