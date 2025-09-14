Perro corrió casi una hora con estudiantes al lado de la Antorcha de la Independencia

Leo, el perrito se llevó todas las miradas. Fotos: NTG (NTG/NTG)

La Antorcha de la Independencia en Tilarán tuvo un protagonista inesperado que se robó todas las miradas: Leo, la mascota del Liceo Maurilio Alvarado Vargas, quien corrió junto a los estudiantes durante 58 minutos por los diferentes barrios del cantón.

El perrito, muy cariñoso y juguetón, se mostró feliz en todo momento, ladrando y motivando a los alumnos mientras estos cumplían con el recorrido.

Las imágenes del tierno momento fueron compartidas por el medio local NTG de Tilarán, que destacó la conexión especial que existe entre la mascota y los estudiantes.

“Es increíble la comunicación que existe entre la mascota y cada uno de los alumnos del Maurilio”, escribieron en su publicación.

Durante el recorrido, Leo fue bien cuidado: los jóvenes se aseguraron de que tuviera agua y estuviera cómodo en cada tramo.

Otro de los peluditos en uno de los ensayos.Fotos: NTG (NTG/NTG)

El peludito cuido a los niños mientras estaban en ensayos Fotos: NTG (NTG/NTG)

El periodista Jonathan Barquero, de NTG, también compartió la historia de otro perrito que acompañó a los niños de la escuelita unidocente de Tilarán durante los ensayos para el desfile.

“Ha asistido a todos los ensayos como un ángel guardián de los niños y con paciencia sigue cada paso de la banda, como marcando una distancia prudente para que los carros pasen con precaución”, comentó Barquero.

Estos fieles compañeros se han convertido en símbolo de ternura y compañía en las celebraciones patrias, recordando que la independencia también se vive con alegría y amor por los animales.