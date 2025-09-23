Nacional

La Asamblea Legislativa está de luto por una sensible pérdida

Distintos sectores y hasta el Club Sport Herediano le han dado su pésame a la familia del fallecido

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Carlos Robles Ortiz
Don Carlos Robles Ortiz era padre del diputado por Puntarenas. (Municipalidad de Quepos/Facebook)

La Asamblea Legislativa está de luto tras el fallecimiento de don Carlos Robles Ortiz, padre del diputado de Puntarenas Carlos Andrés Robles Obando.

En este difícil momento, distintos sectores han expresado su solidaridad con la familia.

La Municipalidad de Quepos, por ejemplo, se sumó al pesar y compartió un mensaje de condolencias dirigido a los familiares y amigos del diputado, reconociendo la pérdida que atraviesan.

De igual manera, el Club Sport Herediano se unió al homenaje, recordando que don Carlos era no solo un aficionado, sino también un amigo cercano del club, resaltando su vínculo con la institución y su pasión por el fútbol.

Este hecho ha generado muestras de cariño y apoyo de parte de quienes conocieron al señor Robles Ortiz.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

