La basura de su casa sirve para que las construcciones de cemento sean muy verdes

Realmente parece mentira cuando uno escucha que una empresa recibe camiones completos de basura para transformar el sector de la construcción en algo más verde y amigable con el ambiente.

Pero es cierto. La gente de Holcim logra que ese camión lleno de basura que pasa por su casa, ese mismo, llegue a donde ellos y deje toda la basura que recogió para ser transformada en el combustible que ocupan a la hora de hacer los bloques de cemento que usted usará para construir su casa o el material prefabricado para el segundo piso que la hija recién casada hará sobre la vivienda de los papás.

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Camila Angelini, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Holcim Costa Rica, nos confirmó que solo el año pasado ellos reciclaron más de 70 mil toneladas de basura, logrando así que sus procesos sean más verdes, hasta con un 30% menos de gases dañinos para el ambiente.

Holcim recoge basura y la transforma en combustible para hacer cemento. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

“Logramos un cemento que después transformamos en concreto y hasta en un prefabricado con una menor huella de carbono. Lo que hacemos es usar la menor cantidad de combustibles fósiles como el petróleo y el petcoke (petróleo crudo refinado con un alto contenido de carbono) para usar basura de las construcciones, industriales y hasta de casas.

“Actualmente tenemos un convenio con la empresa EBI (recoge y trata el 60% de la basura del país) para que todos los días nos traigan toneladas y toneladas de basura para poderla convertir en combustible. Es la basura normal de cualquier casa”, explica doña Camila.

¿Qué hace realmente la basura de mi casa para ayudar? “Nosotros en Holcim usamos las bolsas de basura, por ejemplo, de los hogares, para transformarla en combustible el cual nos ayuda a mantener el horno en la temperatura que necesitamos, 2 mil grados. El horno es el que se usa para hacer el concreto que no se apaga nunca, trabaja 24/7”, responde la gerente.

¿Sirven de solución para botar la basura de nuestros hogares tal y como un botadero? “Hemos invertido en la tecnología especial para que este año 2026 se logre duplicar la cantidad de basura que recibimos, o sea, pasar de 70 mil toneladas a casi 150 mil.

Holcim recoge basura y la transforma en combustible para hacer cemento. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

“Hoy día estamos 50% combustible producto de la basura y 50% de petróleo. Queremos llegar a un 90% de combustible alternativo, el de la basura”, aclara Camila.

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¿Se puede pensar en que ustedes en Holcim usen 100% de combustible producto de la basura? “Claro que sí y justo ahí apuntamos. Ya hay empresas en Europa que logran el 100%. Sería un ideal porque se le ayuda al problema del país sobre qué hacer con la basura que se produce en los hogares, industrias y empresas”, dice la gerente justo en estos tiempos en los cuales Costa Rica sufre, precisamente, por no tener espacios suficientes en donde acomodar la basura de los hogares, sobre todo en la Gran Área Metropolitana.

Conversamos con la gente del Holcim sobre este verde tema en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia, donde ellos tuvieron un stand en la ExpoConstrucción 2026.

Holcim recoge basura y la transforma en combustible para hacer cemento. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

Holcim recoge basura y la transforma en combustible para hacer cemento. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

Holcim recoge basura y la transforma en combustible para hacer cemento. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

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