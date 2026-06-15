Se confirma que la Hermana Glenda estará en Costa Rica para el próximo mes de setiembre.

La muy popular monjita católica estará en suelo tico con su gira “Solo tú, Señor” como parte de una serie de Encuentros de Oración, en el mes de septiembre 2026.

Es así como nuestro país se prepara para recibir a una de las voces más reconocidas de la música y evangelización católica a nivel internacional.

¡La Hermana Glenda viene a Costa Rica! Aquí les tenemos todos los detalles. (Hermana Glenda/Facebook)

La Hermana Glenda, cantante, compositora y misionera de origen chileno, visitará el país durante el mes de septiembre.

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“La actividad busca brindar a los participantes una experiencia profunda de fe, oración, adoración y encuentro personal con Dios, en un ambiente de esperanza, reflexión y renovación espiritual para personas de todas las edades”, explica la Comunidad Heraldos de Cristo de Costa Rica.

HERMANA GLENDA EN COSTA RICA San José: sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Colegio Madre del Divino Pastor. Pérez Zeledón: martes 22 de septiembre, en el Liceo Unesco. Grecia: sábado 26 de septiembre, en el gimnasio municipal de Tacares.

La Hermana Glenda es reconocida internacionalmente por canciones que han acompañado procesos de evangelización y oración en parroquias, movimientos eclesiales y comunidades de fe alrededor del mundo.

La Hermana Glenda le canta a Dios y a su pueblo católico. (Hermana Glenda/Facebook)

Su mensaje de amor, esperanza y cercanía con Dios ha impactado a miles de personas durante más de dos décadas de ministerio.

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Los “Encuentros de Oración” incluirán momentos de alabanza, reflexión, adoración e intercesión, convirtiéndose en una oportunidad para fortalecer la vida espiritual de las familias y comunidades participantes.

Así mismo, el retiro espiritual solo para mujeres bajo el lema ‘Las mujeres no lloran, sanan’. Será una experiencia que va a enriquecer a todas las mujeres que participen.

La organización está a cargo de la Comunidad Heraldos de Cristo junto con las Parroquias donde se llevarán a cabo las actividades, iniciativa comprometida con la promoción de espacios de evangelización y crecimiento espiritual en Costa Rica", aseguran los Heraldos de Cristo.

La Hermana Glenda estará el 22 de setiembre en Pérez Zeledón. (Hermana Glenda/Facebook)

Se espera la participación de cientos de personas provenientes de distintas regiones del país, quienes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única de encuentro con Dios a través de la oración y la música.

Si necesita más información puede llamar al teléfono: 8386-0995.