Tres trucos para que lave sus ollas sucias y desgastadas y las deje como nuevas

¿Le pasó un accidente en la cocina que le arruinó sus ollas o el uso constante ha hecho que se vean sucias y desgastadas? Antes de pensar en tirarlas o gastar de más en productos químicos caros, ponga atención a esta información.

Lavar los trastes puede ser uno de los oficios más tediosos del hogar, especialmente cuando nos enfrentamos a grasa pegada y quemaduras profundas en nuestros utensilios de cocina.

Con estos trucos va a poder quitar la grasa pegada de las ollas y dejarlas como nuevas. (Gemini)

Tras recopilar las mejores recomendaciones de expertos en limpieza del hogar y trucos virales que realmente funcionan, le traemos la guía definitiva para rescatar sus ollas y sartenes, utilizando ingredientes que probablemente ya tiene en su alacena o que puede conseguir en cualquier pulpería del país.

El “dúo dinámico”: Bicarbonato de sodio y vinagre blanco

Si hay un secreto a voces en la limpieza del hogar, es la mezcla de estos dos ingredientes: bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Es ideal para ollas de acero inoxidable y aluminio que tienen el fondo quemado.

Lo que hay que hacer es cubrir el fondo de la olla afectada con una capa generosa de agua y añada un chorrito de vinagre blanco.

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Ponga la olla al fuego y deje que la mezcla hierva durante unos 3 a 5 minutos.

Retire del fuego y, con cuidado de no quemarse, agregue dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio (notará que hace efervescencia, es normal).

Deje reposar la mezcla por unos 15 minutos.

Bote el líquido y frote suavemente con una esponja. ¡Verá cómo la costra negra se desprende sin necesidad de hacer un gran esfuerzo!

Por el uso, las ollas se van manchando y desgastando, pero usted les puede devolver la vida. (Mayela López)

La magia del limón y la sal gruesa

Este método es un verdadero “salvatandas” para las ollas de cobre o aquellas que han perdido su brillo natural debido al uso constante. El ácido del limón (puede usar limón mesino o mandarina) combinado con la textura abrasiva de la sal, hace maravillas.

Parta un limón a la mitad y exprima un poco de su jugo sobre las manchas.

Espolvoree una buena cantidad de sal gruesa sobre el jugo.

Utilice la misma cáscara del limón como si fuera una esponja y frote vigorosamente las zonas manchadas.

Enjuague con agua tibia y jabón lavaplatos regular. Su olla recuperará su brillo original.

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El truco del jabón en pasta y agua hirviendo

Si el problema es grasa superpegada en los bordes, la solución es la temperatura.

Llene la olla con agua hasta cubrir la zona afectada.

Agregue un buen chorro de jabón líquido para platos o una cucharada de jabón en pasta.

Lleve al fuego y deje hervir por 10 minutos. El calor aflojará las partículas de grasa incrustadas.

Una vez que el agua se entibie, pase la esponja y notará que la suciedad resbala fácilmente.

Le explicamos cómo mantener sus ollas siempre lindas. (Shutterstock)

Consejos extra para mantener sus ollas en excelentes condiciones

Aquí le dejamos varios consejos para mantener sus ollas en buenas condiciones y bien bonitas.

- Evite las esponjas de metal (pastillas de alambre) en ollas con recubrimiento antiadherente (Teflón), ya que rayarán la superficie y liberarán toxinas en sus próximas comidas.

- Seque bien los trastes: Después de lavarlos, pase un paño de microfibra seco. Esto evitará las molestas manchas de gotas de agua que opacan el metal.

- Mantenimiento preventivo: Un lavado rápido con agua caliente y jabón inmediatamente después de cocinar (una vez que la olla pierda el calor extremo) evitará que la grasa se cristalice.

No hace falta gastar miles de colones en productos industriales. Con estos remedios caseros, paciencia y un poco de técnica, sus ollas volverán a lucir impecables y listas para seguir preparando los mejores platillos en su cocina.

¿Conoce algún otro truco casero que utilicen en su familia para dejar las ollas relucientes? ¡Déjenos su comentario!

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial*