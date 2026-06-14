¿Es posible ser feliz para siempre? Miles de personas buscan la respuesta en Costa Rica

En una época marcada por el estrés, las preocupaciones económicas y las presiones diarias, miles de costarricenses decidieron hacer un alto en el camino para reflexionar sobre un tema que todos anhelan: la felicidad.

Desde el pasado viernes 12 de junio, más de 5.500 personas se reunieron en el Centro de Eventos Printea, del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, para participar en la asamblea regional de los Testigos de Jehová.

Más de 5.500 personas participaron en el inicio de la asamblea regional de los Testigos de Jehová en La Guácima de Alajuela. (Cortesía/Cortesía)

Es una actividad gratuita de tres días que busca transmitir mensajes de esperanza basados en las enseñanzas de Jesucristo.

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Entre los asistentes se encuentra la familia Mejía, vecina de El Tejar de Alajuela, que hizo ajustes en sus trabajos y estudios para poder estar presente durante todo el fin de semana.

Virgilio Mejía explicó que para ellos asistir a este encuentro representa una oportunidad para fortalecer su espiritualidad y compartir tiempo de calidad en familia.

“Vivimos momentos de mucha presión y desafíos constantes. Estos espacios nos permiten enfocarnos en lo que realmente es importante y recordar cuánto nos ama Dios. Eso nos llena de felicidad”, dice con gran fe.

Familias de diferentes zonas del país viajaron para asistir al programa espiritual de tres días. (Cortesía/Cortesía)

Uno de los momentos más significativos de la jornada se vivió este sábado con la ceremonia de bautismo. En total, 43 personas decidieron simbolizar públicamente su dedicación a Dios mediante la inmersión en agua.

Entre ellas estuvo Fabricio Mejía, miembro de la misma familia, quien dio este importante paso acompañado por sus seres queridos.

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Enseñanzas para la vida diaria

Los organizadores explicaron que el programa gira alrededor de las enseñanzas de Jesús y de cómo estas pueden ayudar a las personas a enfrentar los problemas cotidianos con una visión diferente.

Un total de 43 personas fueron bautizadas durante la jornada del sábado como símbolo de su dedicación a Dios. (Cortesía/Cortesía)

Durante los tres días se desarrollan discursos, análisis de pasajes bíblicos y producciones audiovisuales enfocadas en la vida de Jesucristo.

El viernes se conocieron evidencias bíblicas sobre el interés de Dios y de Jesús en la felicidad de las personas.

El sábado se profundizó en las enseñanzas del Sermón del Monte, mientras que el domingo se presentará el discurso especial “¿Ha encontrado el tesoro?”, centrado en el valor práctico de los principios bíblicos.

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Más fechas en Costa Rica

La asamblea continuará el próximo fin de semana, del 19 al 21 de junio, nuevamente en el Centro de Eventos Printea de Parque Viva. Posteriormente se trasladará al Centro de Convenciones de Costa Rica, donde se realizará del 24 al 26 de julio.

Los asistentes destacan que las enseñanzas de Jesús les ayudan a enfrentar los desafíos cotidianos con esperanza. (Cortesía/Cortesía)

La entrada es gratuita y abierta al público general. Los organizadores esperan que la asistencia aumente durante la jornada dominical, impulsada por el interés en los temas programados y por la proyección de producciones audiovisuales basadas en la vida de Jesús.