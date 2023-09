La hermosa historia detrás de la mamá estudiante que recibirá la Antorcha de la Libertad

Angélica María Guevara Obando, estudiante de octavo año del Liceo Nocturno La Cruz, en Guanacaste, será la primera costarricense en correr con la Antorcha Centroamericana de la Libertad, este próximo 13 de setiembre.

Tiene 28 años; vive en Las Vueltas de La Cruz; tiene dos hijos (un niño de siete -Kevin- y una niña de 13 años -Elizabeth-) y se divide entre sus estudios y las tareas del hogar.

Doña Angélica estudia al igual que sus hijos, Kevin y Elizabeth. (Cortesía)

Logró el mejor promedio en Nocturno de La Cruz, por lo que fue seleccionada para representar a los estudiantes de todo el país en esta tradicional celebración patria.

Esta mamá ejemplar va a clases de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 10 de la noche, se considera una mujer luchadora y emprendedora.

Académicamente, Angélica tiene calificaciones de excelencia, le encanta el idioma inglés y alcanzó destacar con honores en el Festival de Inglés Spelling Bee, del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Este concurso de deletreo motiva el uso y la comprensión del idioma inglés entre estudiantes, para fortalecer destrezas lingüísticas y compartir la alegría por el idioma.

La estudiante guanacasteca ama dedicar tiempo a sus hijos y a sus estudios. Actualmente, sale a correr para mejorar su condición física para el día que portará orgullosa, en representación de los más de un millón estudiantes del país, la Antorcha de la libertad.

Más de 22 mil estudiantes correrán con la Antorcha. (Cortesía MEP)

“Para mí es un honor, me siento muy feliz y dichosa de representar a Costa Rica. Ser mejor promedio significa un gran esfuerzo y ahora tengo la recompensa. Representaré a esas madres solteras y emprendedoras que no se arrugan y luchan desde las aulas por un mejor futuro”, dijo.

“No pude seguir mis estudios, pero siempre mantuve ese sueño de volver a las aulas, de crecer y algún día convertirme en profesora de Inglés.

LEA MÁS: ¡Qué belleza! La Banda Municipal Zarcero se presentó en territorio indígena

“Ver a mis hijos estudiando fue parte de la motivación para decidirme a estudiar. Esta oportunidad no la voy a desaprovechar, estoy segura que me graduaré del colegio”, agrega la santacruceña.

Angelica Guevara recibió una distinción por participar deletreando palabras. (Cortesía)

A pesar de que regresó a las aulas muchos años después de haberlas dejado, no tuvo temores.

“Sabía que situaciones especiales me alejaron de los estudios, pero siempre he creído en mi potencial. Volví con más energía, más decisión y metas claras. Estar estudiando de nuevo me hace muy feliz”, asegura.

Doña Angélica jamás se imaginó, hace tres o cinco años, que estaría compartiendo materia de estudio con su hija Elizabeth, quien está en el Colegio Técnico Profesional barrio Irvin de La Cruz.

“Ahora resulta que mi hija me pregunta cómo se hace tal ejercicio, es algo que me llena de felicidad también, yo le digo que aprenda solita porque así retiene mejor la materia; sin embargo, hemos estudiado juntas algo que me llena demasiado”, dice con gran felicidad.

22 mil estudiantes correrán

El MEP confirmó que la antorcha llegará a suelo costarricense este miércoles 13 de setiembre para iniciar su tradicional recorrido por todo el país en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

El acto cívico de recibimiento de la tea se inicia a las 10 a.m. y, desde las 9:00 a.m., estudiantes costarricenses y nicaragüenses mostrarán su talento artístico y orgullo patrio con bailes típicos, entre otras actividades.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, recibirá el fuego de la Independencia de manos de ministra de Educación nicaragüense, Lilliam Herrera Montano. Será Müller quien le entregará la antorcha a doña Angélica María Guevara, por ahí de las 11 de la mañana.

LEA MÁS: Esta es la agenda oficial del fuego de la Independencia

Doña Angélica será uno de los 22 mil estudiantes que portarán la llama de la libertad este 13 y 14 de setiembre, en un recorrido principal de aproximadamente 378 kilómetros, desde Peñas Blancas hasta Cartago.

La Antorcha de la Independencia recorre todo el país a partir del 13 de setiembre. (Cortesía)

La antorcha viene en manos de estudiantes desde Guatemala, pasando por Honduras, El Salvador y Nicaragua.

El proyecto del recorrido de la Antorcha de la Independencia fue ideado por el profesor costarricense Alfredo Cruz Bolaños, entre 1958 y 1964.

En ese entonces era supervisor de Educación Pública. Su idea fue realizar un recorrido a pie durante el cual la Antorcha, símbolo de la libertad, recorriera unos 1.300 kilómetros entre los pueblos de los cinco países de la región, simbolizando la unión de los pueblos centroamericanos.

Bajo el lema “Imagina, crea y crece”, se realizan las fiestas patrias 2023, en conmemoración de los 202 años de Independencia.