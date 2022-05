La marimba del traspaso de poderes es escazuceña

Carlos Aguilar y Andrés Bermudez, forman el dúo llamado Marimba Quioro y se encargaron de meterle buen sabor a terruño a los actos protocolarios en la plaza de la Democracia, antes de la sesión de la Asamblea Legislativa en la cual Rodrigo Chaves Robles recibió oficialmente la banda presidencial.

Carlos Aguilar y Andrés Bermudez forman el dúo Marimba Quioro de Escazú. (Eduardo Vega)

Los dos son nativos de Escazú, brujos de la pura cepa y nunca se imaginaron que lo que nació hace más de ocho años como una ilusión de tocar música tica, llegaría hasta un traspaso de poderes.

Andrés es el marimbista, nos cuenta que comenzó hace 8 años a aprender el arte porque no quería dejar morir la tradición que en su familia sostuvo por años su tío, don Miguel Delgado, quien ya falleció.

“Hubo un tiempo, después de la muerte de mi tío, que la marimba se silenció en la familia y conforme pasaban los días me iba sintiendo más y más incómodo porque mi tío amaba la marimba.

“Un día me decidí, me dije que no dejaría morir la tradición y me puse a aprender. Ahora entiendo muy bien porque él tocó marimba por años, esto es un orgullo, tocar la marimba da muchas alegrías y mantiene nuestro folclore vivo”, comenta Andrés.

Andrés Bermudez decidió rescatar el amor por la marimba que dejó su tío. (Eduardo Vega)

Tuvimos que parar la conversación porque la gente les pidió Caballito Nicoyano, así que se acomodaron de nuevo y complacieron a los presentes.

“Hace como 22 días nos llamaron para decirnos que estaríamos en el traspaso y nos llenamos de mucha alegría. Da un gran orgullo estar aquí”, agregó don Carlos.

Carlos Aguilar se sintió orgulloso de estar en el traspaso de poderes. (Eduardo Vega)

El propio don Carlos nos explicó que Quioro es el tucan curré, el negrito pequeñito con pico amarillo. También nos dijo muy orgulloso que Escazú tiene un muy lindo semillero de marimbistas, incluidos muchos niños y jóvenes que están aprendiendo el arte.

